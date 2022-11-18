Убитая в Москве девушка незадолго до смерти обращалась в полицию

Убитая в Москве женщина звонила в полицию накануне своей смерти. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщил источник в правоохранительных органах «РИА Новости».

Он пояснил, что женщина жаловалась, что некто ее преследует, полицейские выезжали на сообщение, но преследователя не обнаружили.

«Девушка работала в Бирюлево в продуктовом магазине на улице Булатниковская. Она позвонила в полицию и сказала, что боится выходить, так как некий человек, возможно ее знакомый, ее преследует», — рассказал источник.

В правоохранительных органах обращение девушки пока официально не комментировали.

Ранее в этот день вблизи жилого дома на Севастопольском проспекте было обнаружено тело женщины 1993 года рождения с множественными колото-резаными ранениями. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

По данным источника «Известий», на теле женщины зафиксировали не менее четырех ножевых ранений, ее обнаружили прохожие. Предположительно, женщина приехала из Донецка.