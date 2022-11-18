Полиция установила подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы

Правоохранительные органы установили личность подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы, его разыскивают. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

«Личность подозреваемого установлена, приняты меры к его розыску и задержанию», — приводит ее слова информационный интернет-портал «МВД Медиа».

По данным источника «РИА Новости» в правоохранительных органах, подозреваемым в убийстве является Шохрубек Каримов.

Тело девушки1993 года рождения с множественными колото-резаными ранениями было найдено ранее в этот день вблизи жилого дома на Севастопольском проспекте в Москве. Следователи работают на месте происшествия, изучаются записи камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Как рассказал источник «Известий», на теле девушки зафиксировали не менее четырех ножевых ранений, ее обнаружили прохожие. Сколько времени она пролежала на улице, пока неизвестно. Предположительно, она приехала из Донецка.