Убитая в Москве девушка пыталась утаить личность преследователя от полиции

Убитая в Москве 29-летняя девушка перед случившимся обращалась в полицию с жалобой на своего преследователя, однако не хотела раскрывать его личность, а также отказалась проехать в отделение. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что сообщение от девушки, которая являлась работницей продовольственного магазина на Булатниковской улице, поступило в ОМВД России по району Бирюлево-Западное накануне накануне вечером. По словам заявительницы, ее преследовал молодой человек, но ни его данных, ни примет она не сообщила.

На место вызова прибыли полицейские для опроса девушки.

«В ходе опроса девушка сначала отрицала, что знает правонарушителя, и только потом призналась, что ее преследует знакомый. Выяснив, что мужчина, скорее всего, находится неподалеку, полицейские предприняли первичные меры по розыску, осмотрели помещение магазина и прилегающую территорию, но злоумышленника не обнаружили», — подчеркнула Волк.

Кроме того, сотрудники предложили девушке проехать в отдел полиции для написания заявления, но она отказалась покинуть рабочее место. Тогда полицейские приняли заявление на месте, вернулись в отдел и зарегистрировали его в установленном порядке.

Тело 29-летней Ткачевой было найдено утром 18 ноября на Севастопольском проспекте. Как рассказал источник «Известий», зафиксировано не менее четырех ножевых ранений. По предварительным данным, она приехала из Донецка.

Момент убийства москвички попал на видео. На записи видно, как неизвестный подходит к жертве, наносит несколько ударов и затем скрывается. Подозреваемого задержали в Тамбовской области. Его личность установлена. Им оказался 25-летний Шохрухбек Каримов.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела.