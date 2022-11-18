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Еще одно дело возбудили после убийства девушки на юго-западе Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Прокуратура Москвы добилась возбуждения второго уголовного дела после убийства девушки на юго-западе столицы. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

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«По требованию Чертановской межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело об угрозе убийством (ст. 119 УК РФ)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По решению прокуратуры уголовное дело по факту угрозы убийством изъято из производства органа дознания и передано для соединения с уголовным делом по факту убийства.

Тело 29-летней Юлии Ткачевой было найдено в пятницу утром на Севастопольском проспекте. Как рассказал источник «Известий», зафиксировано не менее четырех ножевых ранений. По предварительным данным, девушка приехала из Донецка и работала в продуктовом магазине.

Момент убийства попал на видео. На записи видно, как неизвестный подходит к жертве, наносит несколько ударов и затем скрывается. Подозреваемого задержали в Тамбовской области. Его личность установлена. Им оказался 25-летний Шохрухбек Каримов. По предварительной версии СК, он оказывал знаки внимания потерпевшей, но та не отвечала взаимностью.

Накануне преступления Каримов поджидал девушку в магазине. В распоряжении «Известий» также есть запись голосового сообщения, которое убитая отправляла своей знакомой незадолго до трагедии. Как следует из аудио, преступник некоторое время преследовал свою жертву.

Ранее в этот день источник в правоохранительных органах сообщал, что за день до гибели девушка обращалась в полицию с сообщением о преследовании. Полицейские выезжали на место, но преследователя не обнаружили.

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