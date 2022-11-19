Подозреваемый в убийстве женщины в Москве признал вину

Мужчина, подозреваемый в убийстве 29-летней женщины в Москве, признал вину. Об этом сообщили 19 ноября в пресс-службе главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) РФ по городу.

«В ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину и подробно рассказал, как совершил преступление», — сообщает ведомство в Telegram-канале.

Отмечается, что в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, и избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы.

Тело 29-летней Юлии Ткачевой с множественными колото-резаными ранениями было найдено накануне вблизи жилого дома на Севастопольском проспекте. Момент убийства попал на видео.

Подозреваемым является 25-летний Шохрубек Каримов. Источник в правоохранительных органах сообщил, что за день до гибели убитая обращалась в полицию с сообщением о преследовании. Полицейские выезжали на сообщение, однако никого не обнаружили.

По факту случившегося возбуждено два уголовных дела.