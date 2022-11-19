Губернатор сообщил о гибели двух детей при взрыве газа на Сахалине
В результате взрыва бытового газа в пятиэтажке на Сахалине погибли двое детей. Об этом 19 ноября сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
«По уточненным данным, четыре человека погибли во время взрыва газа в Тымовском, из них двое детей. Всего в подъезде проживало 33 человека, шесть из них пока не удалось найти», — написал он в Telegram.
По данным местных властей, причинами ЧП, по предварительной информации, стали неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом.
Об обрушении части пятиэтажного дома из-за взрыва в Тымовском стало известно ранее этим же днем, 19 ноября. В результате хлопка здание обрушилось с пятого по первый этаж.
Местная жительница рассказала, что еще накануне возле дома ощущался сильный запах газа.
Видеозапись с моментом взрыва оказалась в распоряжении «Известий».