Реклама
Прямой эфир
Мир
В Латвии из-за ошибки в документах снесли памятник основателю республики
Мир
Белый дом подтвердил принадлежность упавшей в Польше ракеты Украине
Мир
Премьер Украины заявил о выводе из строя почти половины энергосистемы страны
Мир
В Польше не исключили поездку следователей на Украину по делу о падении ракеты
Общество
Минюст внес в реестр физлиц-иноагентов журналистку Шихман и рэпера Noize MC
Мир
На Украине допустили переход сотовой связи в режим точечного покрытия
Общество
Врио главы ДНР Пушилин подписал указ о демобилизации студентов
Мир
Губернатор Техаса Эбботт отправил к дому Камалы Харрис еще 50 мигрантов
Политика
В Совбезе призвали к равноценному наказанию расстрелявших российских военных
Армия
В ЛНР установили виновных в расстреле российских военнопленных
Мир
Spiegel отметил нехватку запчастей для поставленных Киеву гаубиц из ФРГ
Мир
Генсек ООН осудил запуск баллистической ракеты КНДР и призвал к миру
Сюжет:

Минеев нокаутировал Родригеса и одержал победу

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиянин Владимир Минеев нокаутировал бразильца Фернандо Родригеса и одержал победу в поединке турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Об этом стало известно в субботу, 19 ноября.

Новый обладатель чемпионского пояса признавался перед боем, что против бразильского тяжеловеса ему придется «достать из себя все свои навыки», и это ему удалось. В начале поединка бойцы будто бы присматривались, вели разведку друг о друге, затем перешли на лоу-кики.

Кто громче падает: сможет ли Минеев разбить бразильца Родригеса
Все поединки основного карда «Бойцовского клуба РЕН ТВ» обещают быть максимально захватывающими

Родригес, который на 23 кг тяжелее россиянина, сильно пробил ногой в корпус Минееву и активно пошел в атаку. К концу первого раунда бойцы обменялись серией ударов руками.

Во втором бразилец несколько раз сносил Минеева и показывал хорошую скорость для своих 118 кг. Однако к концу раунда Родригес стал уставать, а Минеев освоился в ринге и стал находить свои позиции для ударов.

Третий раунд начался с лавины сильнейших ударов, которыми обменялись бойцы. От пробивки россиянина Родригес рухнул на ринг, но встал, заметно пошатываясь, и продолжил бой.

Зал почувствовал преимущество Минеева и стал скандировать «Россия!» После очередного падения и попыток встать судьи признали поражение бразильца техническим нокаутом.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Минеев VS Родригес» состоялся в Москве на «ЦСКА Арене» в ночь с 18 на 19 ноября. Он впервые прошел по правилам кикбоксинга. Бой хедлайнеров россиянина Владимира Минеева против бразильца Фернандо Родригеса был рассчитан на пять раундов по три минуты.

Народный артист России, дрессировщик Эдгард Запашный поддержал российского бойца Владимира Минеева перед боем с бразильцем Фернандо Родригесом. Он отметил, что у Минеева отличная физическая подготовка, благодаря которой он выдерживал многие серьезные бои.

Перед боем Родригес признавался о сокровенной молитве, в которой просит у Бога победы и защиты для себя и соперника, чтобы никто из них не пострадал. Минеев также рассказывал, что перед поединками у него немало ритуалов и даже суеверий. Ради победы он меньше общается, не передает деньги из рук в руки и не только.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022