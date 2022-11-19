Минеев нокаутировал Родригеса и одержал победу

Россиянин Владимир Минеев нокаутировал бразильца Фернандо Родригеса и одержал победу в поединке турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Об этом стало известно в субботу, 19 ноября.

Новый обладатель чемпионского пояса признавался перед боем, что против бразильского тяжеловеса ему придется «достать из себя все свои навыки», и это ему удалось. В начале поединка бойцы будто бы присматривались, вели разведку друг о друге, затем перешли на лоу-кики.

Родригес, который на 23 кг тяжелее россиянина, сильно пробил ногой в корпус Минееву и активно пошел в атаку. К концу первого раунда бойцы обменялись серией ударов руками.

Во втором бразилец несколько раз сносил Минеева и показывал хорошую скорость для своих 118 кг. Однако к концу раунда Родригес стал уставать, а Минеев освоился в ринге и стал находить свои позиции для ударов.

Третий раунд начался с лавины сильнейших ударов, которыми обменялись бойцы. От пробивки россиянина Родригес рухнул на ринг, но встал, заметно пошатываясь, и продолжил бой.

Зал почувствовал преимущество Минеева и стал скандировать «Россия!» После очередного падения и попыток встать судьи признали поражение бразильца техническим нокаутом.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Минеев VS Родригес» состоялся в Москве на «ЦСКА Арене» в ночь с 18 на 19 ноября. Он впервые прошел по правилам кикбоксинга. Бой хедлайнеров россиянина Владимира Минеева против бразильца Фернандо Родригеса был рассчитан на пять раундов по три минуты.

Народный артист России, дрессировщик Эдгард Запашный поддержал российского бойца Владимира Минеева перед боем с бразильцем Фернандо Родригесом. Он отметил, что у Минеева отличная физическая подготовка, благодаря которой он выдерживал многие серьезные бои.

Перед боем Родригес признавался о сокровенной молитве, в которой просит у Бога победы и защиты для себя и соперника, чтобы никто из них не пострадал. Минеев также рассказывал, что перед поединками у него немало ритуалов и даже суеверий. Ради победы он меньше общается, не передает деньги из рук в руки и не только.