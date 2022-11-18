Кто громче падает: сможет ли Минеев разбить бразильца Родригеса

Вечером 18 ноября в Москве пройдет первый турнир «Бойцовского клуба «РЕН ТВ» по профессиональному кикбоксингу. В главном поединке вечера Владимир Минеев встретится с Фернандо Родригесом. Для Минеева бой станет последним перед отбытием на службу по повестке: в военкомате бойцу дали время на поединок с бразильцем. Он хочет громко хлопнуть дверью, а Родригес — заработать себе славу мощного бойца, способного разбивать чемпионов. Дополнительной интриги добавляет тот факт, что соперник россиянина более чем на 20 кг тяжелее. Поэтому все может решить один удар. Другие бои вечера также заслуживают внимания.

«Кто из нас химик?»

Владимир Минеев — титулованный кикбоксер, который становился чемпионом мира и Европы по версиям разных престижных организаций. С переходом в смешанные единоборства Владимир перестал биться по правилам родного вида. Карьеру кикбоксера волжанин возобновил два месяца назад, когда нокаутировал боснийского дебютанта Эрко Джуна, прилетевшего ради такого события в Элисту.

У Фернандо Родригеса в кикбоксинге опыта не больше, зато бразилец неоднократно встречался с бойцами из России. Правда, за четыре поединка формально он не победил ни разу. Кирилл Корнилов нокаутировал Фернандо в первом раунде, Сергей Харитонов — во втором, а с Сергеем Билостенным он дожил до решения, где судьи разошлись во мнениях. А вот в поединке с Гаджи «Автоматом» Наврузовым победу раздельным решением праздновал уже Родригес, но позже результат изменили на ничью. Фернандо только недавно об этом узнал, а на сайте Sherdog он до сих пор значится победителем.

Кто громче падает_2 Владимир Минеев во время церемонии взвешивания Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

У Минеева с бразильцами тоже не самые простые отношения. Единственное поражение в ММА волжанин потерпел как раз от представителя этой страны, когда в 2016 году решением большинства судей уступил Майкелу Фалькао. Правда, в реванше Владимир быстро закрыл вопрос, нокаутировав соперника в первом раунде. Общая же статистика Минеева с бразильцами в ММА — 3-1, в кикбоксинге — 3-0.

Главным преимуществом Родригеса над российским бойцом называют вес и в целом габариты. По правилам ММА, бразилец бьется в тяжелом весе, а Владимир — в среднем. Во время пресс-конференции Санто Форте заявил, что весит 118 кг, а Минеев отметил, что выйдет на бой с весом 95-97 кило — разница приличная. Кроме того, при росте 190 см и размахе рук 196 см Родригес выглядит сильно крупнее Владимира (186 и 184 см).

Возможно, именно физическая мощь Родригеса натолкнула Владимира на мысль обвинить соперника в применении вспомогательных препаратов. В итоге бойцы устроили спор, который стал центральным в их противостоянии.

Кто громче падает_1 Фернандо Родригес во время церемонии взвешивания Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«У него опыт, фармакологическое сопровождение...Запрещенные препараты. Но я так понимаю, что в Бразилии они легальны», — написал Минеев в своих социалных сетях и получил незамедлительный ответ. «Минеев, я никогда не выглядел так хорошо, как ты. Так кто же из нас на самом деле химик?»

Также россиянин сравнил предстоящий поединок с испанской корридой.

— Он бешеный бык, но наш поединок будет, как коррида, — отметил в разговоре с «Известиями» Владимир Минеев. — Как поединок быка и тореадора. Вот в этом и будет заключаться все искусство. А по поводу его плана думаю, что он у него будет такой же, как в бою с Автоматом. Значит, он выйдет, пропустит пару ударов, начнет злиться, побежит на меня и попытается уничтожить. И я поймаю его на этом.

Дать отпор

Помимо главного боя, зрители увидят и другие интересные поединки. В со-главном событии вечера россиянин Ислам Муртазаев, выступающий в промоушене One Championship, встретится с турком Ахметом Киличем. Муртазаев бьется в полусреднем весе, и хотя его последние поединки заканчивались не слишком удачно, он всегда давал соперника жесткий отпор.

Как профессионал Муртазаев становился чемпионом организации EM Legend в 75 кг, а в любителях брал золото и серебро чемпионатов мира, получал награду за лучший бой 2019 года. Килич последние поединки провел в казахстанском промоушене Alash Pride. Турок — действующий чемпион мира по кикбоксингу в полутяжелом весе. За карьеру он провел 21 бой, из которых проиграл только два.

Кто громче падает_3 Битва взглядов Ахмета Килича и Ислама Муртазаева Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Также на турнире «Бойцовского клуба «РЕН ТВ» пройдет схватка двух менее титулованных, но не менее классных российских бойцов — Денис Бурматов встретится с Александром Гельвихом. Бурматов — мастер спорта международного класса по кикбоксингу. Он становился чемпионом России и призером чемпионата Европы , а также входил в состав сборной страны. Гельвих выступает за команду Urak Kali Fighter. Молодой боец становился чемпионом России и заслужил звание мастера спорта по кикбоксингу.

Кто громче падает_4 Адильжан Сандибеков и Александр Стецуренко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Многообещающей выглядит встреча кикбоксера и бойца на голых кулаках Адильжана Сандибекова по прозвищу Адос. Стецуренко — товарищ Минеева, 39-летний спортсмен становился чемпионом России, Европы и мира по разным версиям. В январе 2022-го Александр дебютировал в ММА против другого представителя YouTube-боев, Тимура Никулина. Для Никулина все закончилось плохо — кикбоксер отправил его в нокаут во втором раунде.

Адос — известный подписант кулачного промоушена Top Dog. Недавно Сандибеков бился за пояс этой организации в среднем весе и проиграл по итогам пяти раундов Денису Погодину решением судей. При этом многие фанаты были недовольны, так как увидели в этом поединке победу Казахстанского Брюса Ли — так его называют поклонники.

В главном поединке Минеев считается серьезным фаворитом, несмотря на габариты Родригеса. Победа россиянина оценивается всего в 1,18. В то же время в случае триумфа бразильца сыграет коэффициент 4,25 . А вот шансы Александра Стецуренко оцениваются не так высоко — в 1,75 против 1,96 на Адильжана Сандибекова.