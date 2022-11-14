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С большим разница: почему бой Минеева и Родригеса нельзя пропустить

Бразилец тяжелее на 20 кг, но россиянин намерен вымотать оппонента, победив на классе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Уже в ближайшую пятницу, 18 ноября, в Москве чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев подерется против бразильского тяжеловеса Фернандо Родригеса. Поединок пройдет по правилам кикбоксинга в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Телеканал покажет турнир в прямом эфире. Билеты на турнир можно купить по ссылке. 14 ноября в МИЦ «Известия» состоялась пресс-конференция, приуроченная к предстоящему событию. В ней приняли участие Минеев, Родригес, а также боксер и промоутер Григорий Дрозд.

Реальная драка

Родригес уже знаком российским зрителям — он несколько раз бился с представителями нашей страны. В августе 2019-го бразилец сразился с Кириллом Корниловым на турнире S-70 и улетел в нокаут в третьем раунде, пропустив точный джеб. В начале 2020-го он нарвался на Сергея Харитонова — мужчины встретились на турнире WTKF, где бились за пояс в супертяжелом весе. Там Фернандо дожил до второго раунда, и то упал уже через 10 секунд после перерыва. В мае 2022-го боец по прозвищу Санто Форте уступил Сергею Билостенному раздельным решением в RCC.

С большим разница
Родригес Харитонов бокс

Бой Родригеса с Харитоновым в 2020 году на турнире WTKF

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Но одну победу над россиянином Родригес всё же добыл. Спустя три месяца после поражения от Билостенного он встретился с Гаджи Автоматом на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой проходил по правилам бокса в перчатках для ММА, и Фернандо забрал победу раздельным решением судей (спустя время результат поединка изменили на ничью). Перед боем с Гаджи Родригес сильно разозлил российских фанатов, когда заявил, что русские не так сильны духом, как бразильцы и поляки. Позже он пытался объясниться и заявил, что считает всех вокруг ниже себя, — получилось не сильно лучше.

На пресс-конференции тяжеловес также решил отжечь, заявив, что готов к победе над Минеевым (возможно, самым статусным соперником в карьере). Для этого он прилетел из Бразилии за полтора месяца до боя, чтобы полностью акклиматизироваться.

Еще я привез двух известных тяжеловесов из Бразилии, чтобы они со мной тренировались, — отметил Родригес. — Конечно, я знаю, какое качество может показать Владимир, но скажу, что я приехал сюда, чтобы шокировать российскую публику и уехать с победой. Не буду раскрывать стратегию, потому что это не совсем этично, учитывая то, что мой соперник сидит рядом. А по поводу того, могу ли я защищаться от лоу-киков? Да, я прекрасно понимаю, что к этому надо готовиться. Мой вес? 118 кг.

С большим разница
Фернандо Родригес

Фернандо Родригес на пресс-конференции

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Россиянин заявил, что выйдет на бой с весом 95–97 кг. Разница в габаритах — одна из причин, почему Минеева нельзя назвать очевидным фаворитом этого поединка.

— Люди, которые говорят, что исход боя заведомо решен, — это люди, которые не разбираются в единоборствах и не занимались ими, — подчеркнул Владимир Минеев. — Из-за разницы в весе риски для меня действительно большие, но это и рождает азарт, желание тренироваться и совершенствоваться. Фернандо — яркий боец, который не скупится на слова. В частности, по отношению к нашим соотечественникам, россиянам. И для меня это, так скажем, где-то даже лично задело. Хочу выйти на ринг и реально с ним подраться.

С большим разница
Владимир Минеев

Владимир Минеев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Удар по печени

Григорий Дрозд также отметил, что ждет очень конкурентный поединок.

— Для меня с точки зрения техники Владимир фаворит, — отметил бывший чемпион мира по боксу. — Видел последний бой Фернандо против Гаджи Автомата и скажу, что в нем скрыта большая мощь. Он умеет терпеть, держать удары, хорошо дышит. Автомат бьет сильно. Например, тому же Евгению Орлову он сломал челюсть, когда они боксировали. А Фернандо стоял, пропуская такие сильные и чистые удары. К тому же нас ждет пятираундовый поединок по три минуты, что считается достаточно длинной дистанцией в кикбоксинге. В целом это большой объем работы. Посмотрим, как оба будут к этому готовы.

И если бразилец решил скрывать свой геймплан, то Минеев с легкостью поделился им с аудиторией.

С большим разница
Владимир Минеев и Григорий Дрозд

Владимир Минеев и Григорий Дрозд

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Первые два раунда я буду уворачиваться, пытаться максимально его измотать, а третий и чемпионские раунды планирую забирать, встать в центре ринга, активно атаковать, проваливать, контратаковать и вывозить эту историю на классе, — заявил чемпион AMC Fight Nights. — Я не надеюсь на быстрое завершение поединка, не рассчитываю на то, что можно будет это сделать в первых раундах. Рассчитываю пройти всю дистанцию и тактически быть на голову выше. Это очевидно, потому что тут большая разница в весе. Ни для кого не открою секрет, что его можно досрочно победить ударом по печени, солнечному сплетению. Это одно из оружий, которое я подготовил к этому бою.

Основную часть подготовки Минеев провел в Ульяновске, затем отправился в Москву, а потом — в Мариуполь, где будет тренировался последние несколько недель перед боем, а также контролировать восстановление спортивных объектов. Владимир не подпадает под критерии частичной мобилизации, но после боя с Родригесом, по собственному признанию, пойдет на военную службу добровольцем.

Для Родригеса же этот бой в первую очередь хорошая возможностью заработать. Он заявил, что сейчас очень нуждается в деньгах, поэтому постарается показать всю свою мощь на фоне чемпиона, чтобы в дальнейшем получать приглашения на бои в Россию.

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