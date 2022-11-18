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Родригес признался в сокровенной молитве перед поединком

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Бразильский боец Фернандо Родригес рассказал в преддверии боя с россиянином Владимиром Минеевым о том, чего просит у Бога в молитвах перед поединками. В сокровенном он признался в беседе с «Известиями» 18 ноября.

«Просто все молимся. Сначала мы делаем общую молитву — я и мои секунданты. Потому что, как уже говорил, я спортсмен от Бога. Потом я сам молюсь, разговариваю с Господом. Первое, что я прошу, это защиту для меня и моего соперника. Конечно, я прошу победы, но главное — чтобы я и мой соперник не пострадали», — поделился спортсмен.

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Соперник Родригеса Владимир Минеев в тот же день признавался, что перед боями у него немало ритуалов и даже суеверий. Ради победы он меньше общается, не передает деньги из рук в руки и не только.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Минеев VS Родригес» состоится 18 ноября в Москве на «ЦСКА Арене». Он впервые пройдет по правилам кикбоксинга.

Бой хедлайнеров турнира россиянина Владимира Минеева против бразильца Фернандо Родригеса будет длиться пять раундов по три минуты.

При этом Родригес станет одним из самых крупных соперников Минеева за всю его спортивную карьеру. Как показало взвешивание, разница в весе бойцов составила 23 кг. Результат Минеева — 95, Родригеса — 118 кг.

Зрители РЕН ТВ смогут увидеть прямую трансляцию на телеканале. Также она будет вестись на YouTube-канале «Ушатайка».

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