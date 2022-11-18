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Кикбоксер Минеев признался в суеверии и рассказал о ритуалах перед боями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российский боец Владимир Минеев признался, что является суеверным человеком, когда рассказывал о своих ритуалах перед поединком «Известиям» в пятницу, 18 ноября.

По словам российского бойца, он старается меньше общаться с людьми, меньше с ними контактировать, не пожимать руки незнакомцам, не передавать деньги из рук в руки в день боя. Минеев отметил, что суеверие — один из аспектов профессионального бойца.

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Он добавил: дома ему тяжелее боксировать, так как на него «давят» родные стены и ответственность перед зрителями, которые пришли его поддержать.

«Я боксировал в Бразилии с Фелипе Мичелетти. Я видел как он был скован. Его сожрала ответственность перед зрителями», — рассказал Минеев.

Ранее, 17 ноября, Владимир Минеев и бразилец Фернандо Родригес прошли взвешивание накануне поединка, который состоится 18 ноября в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бразилец оказался на 23 кг тяжелее россиянина.

14 ноября Минеев рассказал, что для победы над Родригесом ему необходимо «достать из себя все навыки». По мнению бойца, предстоящий поединок будет похож на корриду.

В главном поединке вечера на ринге выступят российский кикбоксер и боец муай-тай Ислам Муртазаев и турок Ахмет Килич.

Кроме того, состоятся бои россиян Александра Гельвиха и Дениса Бурматова, а также россиянина Александра Стецуренко и казаха Адоса Сандибекова.

Турнир пройдет по правилам кикбоксинга.

Билеты на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно приобрести по этой ссылке.

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