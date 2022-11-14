Минеев рассказал о необходимых для победы над Родригесом вещах
Боец смешанного стиля, чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев рассказал, что для победы над бразильцем Фернандо Родригесом ему необходимо «достать из себя все навыки». Об этом он сообщил 14 ноября в ходе пресс-конференции «Известий».
По словам спортсмена, ему надо реализовать всё, над чем работал.
«И, конечно, надеяться на божью помощь, ну и реализовывать всё, над чем работал», — уточнил он.
Минеев тренировался в Мариуполе, где у него было всё для тренировок.
«Нормальный зал с нормальным инвентарем, со своими партнерами, которых я собой туда привез. Кстати, спасибо огромное моей команде», — поблагодарил спортсмен.
Также он рассказал, что вокруг было много улыбающихся детей, это вдохновило его в эмоциональном плане больше всего.
Минеев также обратил внимание на то, что его соперник «очень большой» и в поединке каждый удар может стать решающим.
По мнению бойца, предстоящий поединок будет похож на корриду.
Родригес в свою очередь заявил, что для него возможность выйти на ринг с таким любимцем в России — большая честь, однако он намерен показать во время поединка всё, чему его научили в Бразилии.
Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Минеев VS Родригес» пройдет 18 ноября в Москве на «ЦСКА Арене». Он впервые пройдет по правилам кикбоксинга.
Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 23:00 мск. Билеты на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ» уже в продаже.
В программе турнира также бой российского мастера спорта по кикбоксингу Александра Гельвиха против представителя новосибирской школы кикбоксинга Дениса Бурматова. Кроме того, в соглавном поединке турнира сойдутся российский кикбоксер и боец смешанных единоборств Ислам Муртазаев и профессиональный боец из Турции Ахмет Килич.