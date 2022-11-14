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Минеев рассказал о необходимых для победы над Родригесом вещах

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Боец смешанного стиля, чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев рассказал, что для победы над бразильцем Фернандо Родригесом ему необходимо «достать из себя все навыки». Об этом он сообщил 14 ноября в ходе пресс-конференции «Известий».

По словам спортсмена, ему надо реализовать всё, над чем работал.

«Готовиться к бою с Родригесом буду в Мариуполе, где мы восстановили спортзал»
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«И, конечно, надеяться на божью помощь, ну и реализовывать всё, над чем работал», — уточнил он.

Минеев тренировался в Мариуполе, где у него было всё для тренировок.

«Нормальный зал с нормальным инвентарем, со своими партнерами, которых я собой туда привез. Кстати, спасибо огромное моей команде», — поблагодарил спортсмен.

Также он рассказал, что вокруг было много улыбающихся детей, это вдохновило его в эмоциональном плане больше всего.

Минеев также обратил внимание на то, что его соперник «очень большой» и в поединке каждый удар может стать решающим.

По мнению бойца, предстоящий поединок будет похож на корриду.

Родригес в свою очередь заявил, что для него возможность выйти на ринг с таким любимцем в России — большая честь, однако он намерен показать во время поединка всё, чему его научили в Бразилии.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Минеев VS Родригес» пройдет 18 ноября в Москве на «ЦСКА Арене». Он впервые пройдет по правилам кикбоксинга.

Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 23:00 мск. Билеты на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ» уже в продаже.

В программе турнира также бой российского мастера спорта по кикбоксингу Александра Гельвиха против представителя новосибирской школы кикбоксинга Дениса Бурматова. Кроме того, в соглавном поединке турнира сойдутся российский кикбоксер и боец смешанных единоборств Ислам Муртазаев и профессиональный боец из Турции Ахмет Килич.

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