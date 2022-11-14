Боец Минеев назвал предстоящий бой с Родригесом встречей быка и тореадора

Российский боец Владимир Минеев рассказал об ожиданиях перед боем с бразильским спортсменом Фернандо Родригесом на ринге «Бойцовского клуба РЕН ТВ». По его словам, предстоящий поединок будет похож на корриду.

«Он бешеный бык, наш поединок будет как коррида, как поединок быка и тореадора», — заявил боец в ходе пресс-конференции «Известий» 14 ноября.

Он также рассказал о своем плане на бой, уточнив, что первые два раунда намерен уворачиваться, пытаясь «измотать» противника. В последующих раундах Минеев собирается активно атаковать и «побеждать классом».

«Фернандо яркий боец, который не скупится на слова, в частности в адрес наших соотечественников и меня это где-то даже за личное задело, чтобы выйти и с ним подраться», — признался спортсмен.

Родригес в свою очередь заявил, что для него возможность выйти на ринг с таким любимцем в России — большая честь, однако он намерен показать во время поединка всё, чему его научили в Бразилии. Боец выразил уверенность в своей победе, отметив при этом отличные способности Минеева в кикбоксинге.

«Я приехал сюда, чтобы шокировать российскую публику», — подчеркнул бразилец.

13 ноября Родригес пообещал, что в ходе предстоящего поединка «раскатает» Минеева как пельмень.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Минеев VS Родригес» пройдет 18 ноября в Москве на «ЦСКА Арене». Он впервые пройдет по правилам кикбоксинга. Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 23:00 по московскому времени. Билеты на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ» уже в продаже.

В программе турнира также бой российского мастера спорта по кикбоксингу Александра Гельвиха против представителя новосибирской школы кикбоксинга Дениса Бурматова. Кроме того, в соглавном поединке турнира сойдутся российский кикбоксер и боец смешанных единоборств Ислам Муртазаев и профессиональный боец из Турции Ахмет Килич.