Реклама
Прямой эфир
Мир
Нидерланды выделят €25 млн на поддержку украинской армии
Мир
Украина попросила у Австралии уголь и генераторы из-за энергокризиса
Мир
Забастовка испанских транспортников обойдется в €600 млн в день
Мир
В Молдавии заявили о планах найти замену «Газпрому» с 2023 года
Мир
Власти Индонезии заподозрили группу иностранцев в попытке срыва саммита G20
Мир
В Кишиневе протестующие потребовали освободить задержанных оппозиционеров
Мир
В Финляндии рост цен на продукты достиг рекорда
Мир
СМИ потребовали от Зеленского вернуть аннулированные аккредитации
Общество
Росгвардейцы обнаружили тайники диверсантов в Херсонской области
Экономика
Правительство выделит 44 млрд рублей на производство авиадвигателей
Политика
В Госдуму внесли поправку о лишении приобретенного гражданства за дезертирство
Мир
Глава МИД Австрии заявил о невозможности «отмены» России
Сюжет:

Боец Минеев назвал предстоящий бой с Родригесом встречей быка и тореадора

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боец Владимир Минеев рассказал об ожиданиях перед боем с бразильским спортсменом Фернандо Родригесом на ринге «Бойцовского клуба РЕН ТВ». По его словам, предстоящий поединок будет похож на корриду.

«Готовиться к бою с Родригесом буду в Мариуполе, где мы восстановили спортзал»
Боец MMA Владимир Минеев — о своем ближайшем поединке и решении подписать контракт для участия в СВО

«Он бешеный бык, наш поединок будет как коррида, как поединок быка и тореадора», — заявил боец в ходе пресс-конференции «Известий» 14 ноября.

Он также рассказал о своем плане на бой, уточнив, что первые два раунда намерен уворачиваться, пытаясь «измотать» противника. В последующих раундах Минеев собирается активно атаковать и «побеждать классом».

«Фернандо яркий боец, который не скупится на слова, в частности в адрес наших соотечественников и меня это где-то даже за личное задело, чтобы выйти и с ним подраться», — признался спортсмен.

Родригес в свою очередь заявил, что для него возможность выйти на ринг с таким любимцем в России — большая честь, однако он намерен показать во время поединка всё, чему его научили в Бразилии. Боец выразил уверенность в своей победе, отметив при этом отличные способности Минеева в кикбоксинге.

«Я приехал сюда, чтобы шокировать российскую публику», — подчеркнул бразилец.

13 ноября Родригес пообещал, что в ходе предстоящего поединка «раскатает» Минеева как пельмень.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Минеев VS Родригес» пройдет 18 ноября в Москве на «ЦСКА Арене». Он впервые пройдет по правилам кикбоксинга. Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 23:00 по московскому времени. Билеты на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ» уже в продаже.

В программе турнира также бой российского мастера спорта по кикбоксингу Александра Гельвиха против представителя новосибирской школы кикбоксинга Дениса Бурматова. Кроме того, в соглавном поединке турнира сойдутся российский кикбоксер и боец смешанных единоборств Ислам Муртазаев и профессиональный боец из Турции Ахмет Килич.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022