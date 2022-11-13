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Бразильский боец Родригес пообещал «раскатать» Минеева как пельмень

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Бразильский боец Фернандо Родригес в преддверии боя с россиянином Владимиром Минеевым на ринге «Бойцовского клуба РЕН ТВ» поделился планами победить соперника. Об этом 13 ноября он рассказал «Известиям».

По мнению бразильского спортсмена, чтобы победить россиянина, нужно употреблять как можно больше блюд российской кухни. Выбор кикбоксера пал на пельмени.

После того как повар рассказал Родригесу рецепт блюда, бразилец решил раскатать тесто для него.

«Нет, нет, это легко. Я так же легко раскатаю и Минеева», — пообещал он журналистам.

11 ноября боксер, чемпион Олимпийских игр 2016 года Евгений Тищенко поделился мнением, что у российского кикбоксера и бойца MMA Владимира Минеева есть все шансы одержать победу в предстоящем поединке с бразильцем Фернандо Родригесом. Сопернику Минеева «будет непросто» бороться за победу, так как российский кикбоксер хорошо работает руками в стойке.

Бой между Минеевым и Родригесом состоится 18 ноября в Москве на «ЦСКА Арене». Билеты на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ» уже в продаже.

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