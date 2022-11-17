Минеев и Родригес прошли взвешивание перед поединком

Россиянин Владимир Минеев и бразилец Фернандо Родригес прошли взвешивание накануне поединка, который состоится 18 ноября в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Оба спортсмены — хедлайнеры турнира. При этом Родригес станет одним из самых крупных соперников Минеева за всю его спортивную карьеру. Как показало взвешивание, разница в весе бойцов составила 23 кг. Результат Минеева — 95, Родригеса —118 кг.

Во время взвешивания спортсмены дважды устроили «фейс ту фейс»: лицом к лицу и в боевых стойках. Стоя на весах, бразилец грозно кричал и тряс намотанным на кулак национальным флагом. Минеев же добродушно улыбался зрителям.

Россиянин назвал честью выступить хедлайнером турнира, отметив, что перед ним — «классные кикбоксеры».

«Я благодарен Родригесу за то, что он принял вызов в новом для себя виде единоборств, но у него есть преимущество в весе. Я слышал, что он называет меня «легкими деньгами», но я действительно легкий по сравнению с ним», — сказал Минеев.

Отвечая на вопрос о том, не страшно ли оказаться с таким гигантом лицом к лицу, Минеев согласился, что тот действительно «резко сблизил дистанцию» и привел русскую поговорку: «не говори «гоп», пока не перепрыгнешь».

«Поэтому завтра подвигаемся, попрыгаем», — заключил Минеев.

Бразилец же заверил, что никогда не говорил о своем сопернике как о «легких деньгах», но предупредил о «мощном бое в его карьере».

Ранее Минеев рассказал, что для победы над Родригесом ему необходимо «достать из себя все навыки». По мнению бойца, предстоящий поединок будет похож на корриду.

Однако промоутер Владимир Хрюнов высказал уверенность в сокрушительной победе Минеева. При этом он не исключает, что и Родригес может преподнести сюрприз.