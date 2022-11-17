Реклама
Прямой эфир
Мир
В Ираке 20 человек пострадали в результате взрыва баллонов с газом
Армия
ВС РФ взяли под контроль дорогу между двумя поселками в ДНР
Мир
Чавушоглу призвал активизировать переговоры об экспорте российских удобрений
Мир
МИД РФ заявил о политическом заказе в решении суда по MH17
Мир
Бензовоз с 22,5 тыс. л бензина перевернулся в США
Мир
Варшава не разрешила Киеву участвовать в расследовании падения ракеты
Мир
CNN узнала о просьбе Зеленского созвониться с Байденом после ЧП в Польше
Мир
В Британии обвинили Зеленского в провоцировании ядерной войны
Общество
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью президента ФФКК Горшкова
Мир
В США не увидели опровергающих падение украинской ракеты в Польше данных
Мир
Памятник Пушкину демонтировали в Черновцах
Мир
Сын Трампа призвал к мерам против Киева из-за падения ракет в Польше
Сюжет:

Минеев и Родригес прошли взвешивание перед поединком

Бразилец Родригес оказался на 23 кг тяжелее россиянина Минеева
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиянин Владимир Минеев и бразилец Фернандо Родригес прошли взвешивание накануне поединка, который состоится 18 ноября в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Оба спортсмены — хедлайнеры турнира. При этом Родригес станет одним из самых крупных соперников Минеева за всю его спортивную карьеру. Как показало взвешивание, разница в весе бойцов составила 23 кг. Результат Минеева — 95, Родригеса —118 кг.

Во время взвешивания спортсмены дважды устроили «фейс ту фейс»: лицом к лицу и в боевых стойках. Стоя на весах, бразилец грозно кричал и тряс намотанным на кулак национальным флагом. Минеев же добродушно улыбался зрителям.

С большим разница: почему бой Минеева и Родригеса нельзя пропустить
Бразилец тяжелее на 20 кг, но россиянин намерен вымотать оппонента, победив на классе

Россиянин назвал честью выступить хедлайнером турнира, отметив, что перед ним — «классные кикбоксеры».

«Я благодарен Родригесу за то, что он принял вызов в новом для себя виде единоборств, но у него есть преимущество в весе. Я слышал, что он называет меня «легкими деньгами», но я действительно легкий по сравнению с ним», — сказал Минеев.

Отвечая на вопрос о том, не страшно ли оказаться с таким гигантом лицом к лицу, Минеев согласился, что тот действительно «резко сблизил дистанцию» и привел русскую поговорку: «не говори «гоп», пока не перепрыгнешь».

«Поэтому завтра подвигаемся, попрыгаем», заключил Минеев.

Бразилец же заверил, что никогда не говорил о своем сопернике как о «легких деньгах», но предупредил о «мощном бое в его карьере».

Ранее Минеев рассказал, что для победы над Родригесом ему необходимо «достать из себя все навыки». По мнению бойца, предстоящий поединок будет похож на корриду.

Однако промоутер Владимир Хрюнов высказал уверенность в сокрушительной победе Минеева. При этом он не исключает, что и Родригес может преподнести сюрприз.

Минеев и Родригес сразятся в главном бою очередной суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», прямая трансляция которой состоится 18 ноября.

В главном поединке вечера на ринге выступят российский кикбоксер и боец муай-тай Ислам Муртазаев и турок Ахмет Килич.

Кроме того, состоятся бои россиян Александра Гельвиха и Дениса Бурматова, а также россиянина Александра Стецуренко и казаха Адоса Сантибекова.

Весь турнир пройдет по правилам кикбоксинга.

Билеты на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно приобрести по этой ссылке.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022