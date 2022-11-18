Новак заявил о переходе РФ и КНР на расчеты за энергоресурсы в нацвалютах

Россия и КНР переходят на расчеты за поставки энергоресурсов в национальных валютах. Об этом 18 ноября сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Мы переходим на расчеты в национальных валютах — и в рублях, и в юанях — за поставляемые энергетические ресурсы, взаиморасчеты, которые происходят, в том числе за поставки оборудования из КНР. Как пример, поставки газа на сегодняшний день между «Газпромом» и КНР осуществляются на паритетной основе в рублях и в юанях», — отметил он в интервью телеканалу «Россия-24».

Переход на национальные валюты между странами активизировался еще в первой половине 2022 года на фоне санкций и общего курса на дедолларизацию экономики, рассказал «Известиям» финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

«Переход на оплату в рублях или юанях в торговле энергоносителями с Москвой позволяет снизить издержки, связанные с обменом валют, а также избежать санкционных валютных рисков. Более того, из-за санкций проведение расчетов в долларах в России затруднено», — объяснил он.

Как уточнил эксперт, также из-за опасений возможного замораживания долларовых активов на счетах в иностранных банках российский бизнес постепенно отходит от долларовых расчетов. В результате всё это ведет к уменьшению доли доллара в международных расчетах, добавил он.

«На данный момент энергетический товарооборот между Россией и Китаем в реальном выражении вырос на 10%, в денежном выражении вырос на 64%, а доля расчетов между Россией и Китаем, совершенных в национальных валютах, составляет 20–25% и постоянно и неуклонно возрастает», — сказал Сагалаев.

По его словам, китайские компании намерены всё активнее и больше использовать юани и рубли при торговле с Россией в разных отраслях и выбирать валюту в соответствии с собственными потребностями.

Аналитик обратил внимание на то, что не только КНР и РФ, но и другие страны сталкиваются с желанием уйти от расчетов в американском долларе. Поэтому в перспективе Россия может перейти на расчет в национальных валютах и с другими дружественными странами, считает он. Так, в пример эксперт привел Казахстан, который думает в этом направлении и допускает возможность торговать в национальных валютах.

«Как следствие, российский рубль будет укрепляться, поскольку будут усиливаться взаиморасчеты в рублях по всем направлениям стран, куда поставляется российское энергетическое сырье. Но какого-то более существенного влияния данное событие не окажет. Главное, что Россия уходит от расчетов в долларах, потому что из финансового инструмента он превращается в сильный рычаг политического влияния», — заключил Сагалаев.

Накануне заместитель министра иностранных дел МИД РФ Александр Панкин рассказал на брифинге, что на полях саммита «большой двадцатки» Россия обсуждала с рядом стран расширение расчетов в национальных валютах.

7 сентября директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев заявил, что доля национальных валют во взаиморасчетах между Россией и Китаем растет, вместе с ней увеличиваются спрос на юань и объем сделок с ним на бирже.