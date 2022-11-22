Выбрать по запаху: для чего россияне покупают духи с феромонами

В России почти в четыре раза выросли продажи духов с феромонами. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ). «Известия» выяснили, что такое духи с феромонами, почему они на самом деле не работают и как тогда привлечь партнера с помощью парфюма.

Рост продаж

По данным Национальной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак», в период с января по сентябрь этого года россияне купили 1,6 млн флаконов таких ароматов, тогда как за первые девять месяцев прошлого года было продано чуть более 400 тыс. упаковок.

— Наибольший интерес к духам с феромонами россияне демонстрировали в III квартале, когда было продано более 600 тыс. флаконов, — рассказали «Известиям» в ЦРПТ.

Примечательно, что практически весь объем духов с феромонами производится в России. Из всех поступлений такого парфюма на российский рынок только 2,3 тыс. флаконов ввезли из-за рубежа. А внутри страны произвели 2,4 млн упаковок, что составляет более 99% от общего числа поставок.

Выбрать по запаху Фото: Getty Images/Wirestock

Система «Честный знак» внедряется в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Кроме парфюмерии, она охватывает молочную продукцию, минеральную воду, лекарства, табак, обувь, пять категорий товаров легкой промышленности, шубы, шины и фотоаппараты.

После введения маркировки в России фиксируется сокращение доли незаконного оборота, сообщал Минпромторг. Наибольшее снижение по итогам 2021 года отмечено по шинам и покрышкам — вдвое, до 12%, парфюмерной продукции — на 13%, до 37,8%, по лекарствам — на треть, до 13%.

По данным ФТС, парфюмерная продукция по итогам 2021 года входит в топ-5 категорий по количеству нарушений после одежды, обуви, детских игрушек и игр. За 11 месяцев прошлого года таможенные органы изъяли более 124 тыс. единиц незаконной парфюмерной продукции.

Что такое духи с феромонами

Как объясняет «Известиям» парфюмер Екатерина Сиордия, духи с феромонами — не более чем маркетинговый ход. Феромоны — это пахучие вещества, которые выделяют люди, животные и даже насекомые для того, чтобы метить территорию или привлекать противоположный пол.

Выбрать по запаху Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Маркетологи продают нам духи с обещанием, что используемые в формуле феромоны никого не оставят равнодушным, — говорит Сиордия. — Но дело в том, что феромоны кошки привлекают кота. Феромоны коня — кобылу. Выделять человеческие феромоны химики еще не научились. Это только в романе Зюскинда «Парфюмер» мастер создал удивительные духи из убитых девушек. В реальности парфюма с человеческими феромонами не существует.

По словам профессионального парфюмера, нейропарфюмера и биохимика Владиславы Кочелаевой, маркетинговая легенда о духах с феромонами появилась благодаря тому факту, что люди при знакомстве обращают внимание именно на запах тела другого человека — и делают это подсознательно. Они сразу понимают, нравится им потенциальный партнер или нет, но обычно списывают свою реакцию на интуицию, внешний вид человека или другие факторы.

В массмаркете парфюмеры пытаются воссоздать запах тела с помощью мускусно-амбровых ингредиентов, придающих более животный запах (если использовать аромакомпозицию в сильной концентрации, то можно и правда рассчитывать на реакцию подходящего партнера — он заметит своего человека среди других). Нюанс в том, что по правилам сертификации в магазинах может продаваться только парфюм с не более чем 20% мускусно-амбровой составляющей, а этого недостаточно для сильного повышения привлекательности. Кроме того, в массмаркете качественные телесные запахи почти не производятся из-за дороговизы ингредиентов.

Выбрать по запаху Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

— Но главное — запаха какого-то единого тела, которое всем понравится, просто нет. Поэтому лучше обратиться к профессиональному парфюмеру и создать свой уникальный запах, добавить приятные верхние и средние ноты. И это будет индивидуальный парфюм, способный максимально проявить красоту личности, настроение и энергетический образ. И тогда те, кто настроен на человека по природе, будут его замечать, — заключает Кочелаева.

Как подобрать парфюм

Главное правило выбора парфюма в магазине — не спешить с покупкой. Сначала нужно нанести аромат на блоттер и проверить его через 10–15 минут — к этому времени улетучатся верхние нестойкие ноты. Если парфюм нравится, можно попробовать его на запястье.

— После этого нужно походить с ним — посмотреть, как он резонирует через полчаса, через час, проверить, нет ли у вас отторжения. Если аромат подходит, вы перестанете чувствовать его примерно через 15 минут, но время от времени он снова будет проявляться. Это говорит о том, что мозг принял запах, он не вызывает раздражения, — говорит Владислава Кочелаева.

В случае если парфюм окажется не вашим, тело само даст об этом знать: запах будет постоянно слышаться фоном, его захочется поскорее смыть, на месте нанесения может появиться сыпь. Иногда у человека начинает болеть голова, появляется раздражительность или просто чувство дискомфорта.

Выбрать по запаху Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Бывает и так, что физиологической реакции нет, но необъяснимо портится настроение. Запах проходит мимо сознательного и несет информацию сразу на подкорку. Неподходящие духи пытаются разбудить неприятные воспоминания: наша память очень тесно связана с запахами, — объясняет Екатерина Сиордия.

Другой признак неправильно подобранного парфюма — он не приносит ни радости, ни удовлетворения. Если вам всё равно, есть аромат или нет, на такие духи даже не стоит тратить деньги.

Нанося парфюм, нужно помнить, что он всегда должен соответствовать настроению и месту. Например, яркий, шлейфовый аромат может раздражать коллег в офисе и мешать самому человеку сосредоточиться на работе.

Выбрать по запаху Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

И еще один важный момент: стойкость парфюма — совсем не показатель его качества. Наоборот, чем дольше держится аромат, тем больше в нем химических фиксаторов. А шлейфовость и долгий фоновый запах не слишком полезны для здоровья, потому что организм должен отдыхать, отмечают собеседницы «Известий».

Мужской и женский парфюм

Если духи с феромонами не работают (как утверждают парфюмеры), то какой парфюм может понравиться мужчинам и женщинам? Однозначного ответа на этот вопрос нет: вкусы у всех разные.

По опыту Екатерины Сиордии, большинство мужчин предпочитают на женщинах прозрачные, легкие ароматы, не перебивающие естественный запах тела. В ароматерапии считается, что аромат жасмина способствует выработке тестостерона у мужского пола. И действительно, мужчины часто считают духи с жасмином сексуальными.

— Легкие молочные ноты ассоциируются со спокойствием и безопасностью, неприторная ваниль тоже привлекательна. А вот слишком сладкие духи, как правило, отталкивают, — говорит собеседница «Известий».

Выбрать по запаху Фото: ТАСС/Александр Щербак

У женщин интерес часто вызывают ноты кожи и амбры — они ассоциируются с роскошью, достатком и щедростью мужчины. Свежие и зеленые ароматы — символ энергичности, активности, молодости. А ароматы с древесными нотами считываются женщинами как запах спокойствия и надежности.

Также в продаже бывают духи с натуральными маслами — афродизиаками (ароматными веществами, способными положительно воздействовать на организм человека). Афродизиаки, содержащиеся в натуральных маслах (например, иланг-иланга или розы), благотворно воздействуют на женскую половую систему. Поэтому в использовании афродизиаков есть смысл, но только при условии, что человек следит за здоровьем, а не только пользуется парфюмом, заключает эксперт.

Выбор по запаху

Люди выбирают партнеров именно по запаху — это научно доказанный факт. Такая особенность роднит нас с животным миром, где именно так всё и происходит, говорит в беседе с «Известиями» психолог Ольга Романив.

— Более того, известно, что первое, на что обращает внимание представитель противоположного пола, — это не фигура и цвет волос или глаз, а именно нос, — рассказывает психолог. — Вы скажете: «Это потому, что нос — самая выделяющаяся часть лица». На самом деле у людей, как и у других позвоночных, на носовом хряще (примерно в точке, где мы можем покачать кончиком носа) расположен вомероназальный орган, который отвечает за дополнительное обоняние, оказывающее влияние на наше половое поведение.

Поэтому при знакомстве с человеком мы обычно сразу понимаем, будет вторая встреча или нет. Во втором случае мы, скорее всего, решим, что партнер неинтересный или несимпатичный внешне, но на самом деле он просто не прошел тестирование вомероназальным органом.

Выбрать по запаху Фото: ТАСС/Донат Сорокин

— Более того, научные эксперименты подтверждают, что выбор партнера по запаху обусловлен еще и генетическим фактором — так мы определяем, с кем у нас получится более здоровое потомство. Природа одарила нас способом выявлять генетическую совместимость, — говорит Романив.

Можно ли как-то повлиять на этот процесс? Специалисты считают, что да, но дело совсем не в парфюме.