Правительство РФ рассмотрит отсрочку по страховым взносам для косметической отрасли

Правительство рассмотрит возможность распространить отсрочку уплаты страховых взносов на год для парфюмерно-косметической промышленности. Об этом в четверг, 26 мая, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«У нас предприятия химической промышленности не получают льгот для того, чтобы получить возможность отсрочки по уплате страховых взносов на год именно потому, что они системообразующие и экспортеры», — сказал он на совещании по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП).

При этом, по словам Мишустина, товары парфюмерно-косметической промышленности на сегодняшний день очень востребованы во всех регионах.

«Поэтому я считаю, что соответствующую рекомендацию мы дать можем, и попрошу Минэкономразвития и Федеральную налоговую службу посмотреть и включить ваш ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. — Ред.)», — заключил премьер-министр.

8 апреля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что объемы производства парфюмерии и косметики в России могут вырасти в три раза в течение ближайших трех лет. Министр обратился к производителям и подчеркнул, что сегодня открыто «окно возможностей» и использовать его нужно немедленно, а также отметил важность выстраивания новой комплексной отраслевой программы.

19 марта Мишустин заявил, что правительство РФ ввело дополнительные меры поддержки малых и средних предприятий. Отмечалось, что на три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество. Также правительство презентовало программу антикризисных мер. Инициативы направлены на сохранение занятости и поддержку предприятий, попавших в сложную ситуацию. Предусмотрены поддержка малого бизнеса для снижения ограничений в работе российских предпринимателей.

10 марта правительство РФ ввело мораторий на проведение проверок предприятий и предпринимателей до конца года. Отмечалось, что плановые проверки будут сохранены только в отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля, в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности.