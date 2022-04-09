Мантуров допустил трехкратный рост производства косметики в РФ

Объемы производства парфюмерии и косметики в России могут вырасти в три раза в течение ближайших трех лет. Об этом 8 апреля заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Сейчас уже созданы условия для серьезного роста — рассчитываем, что производство сможет показать дву- или даже трехкратное увеличение объемов в течение ближайших трех лет. В этом случае на полке окажется объем продукции, равный 1 трлн рублей», — сказал он на совещании по развитию парфюмерно-косметической отрасли на площадке фабрики косметики «Свобода».

Министр обратился к производителям и подчеркнул, что сегодня открыто «окно возможностей» и использовать его нужно немедленно, а также отметил важность выстраивания новой комплексной отраслевой программы. В ней участникам рынка необходимо сфокусироваться на импортозамещении молекул, сырья, материалов и усилении межотраслевой кооперации с российскими поставщиками.

Представители парфюмерно-косметической отрасли сообщили о важности упрощения их доступа в российский ритейл, а также о трудностях, с которыми они столкнулись в текущих условиях, — это проблемы с логистикой импортных составляющих, сложности соблюдения новых валютных требований, необходимость проведения пересертификации продукции в связи с заменой сырьевых компонентов.

Отмечается, что большинство этих проблем можно решить, усилив кооперацию российских производителей косметики с отечественными производителями сырья и материалов, упаковки и базовой химии.

Также на совещании была обозначена проблема узнаваемости российских брендов потребителем.

«В настоящий момент взаимодействуем с коллегами из других ФОИВов (федеральных органов исполнительной власти. — Ред.), чтобы выработать решения по продвижению российской продукции», — сообщил Мантуров.

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Ряд брендов, в том числе косметических, принял решение приостановить работу на территории страны на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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