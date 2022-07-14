Ряд косметических брендов исключили из списка разрешенных к ввозу в РФ по параллельному импорту

Минпромторг исключил часть парфюмерных, косметических брендов, а также туалетных средств из списка товаров, которые в мае разрешили ввозить в Россию по параллельному импорту.

Речь идет о таких торговых марках, как Garnier, Loreal, Maybelline, NYX. Плюс ряд средств для волос — Pantene Pro-V, Head & Shoulders, Kerastase, косметики — La Roche-Posay, Vichy, Lancome и другие.

Ранее, 4 июля, сообщалось, что международные производители обращались с просьбой сделать такие изменения для парфюма и косметики. Они ссылались на то, что часть иностранных компаний продолжает работать в РФ.

Тогда Минпромторг пояснил «Известиям», что эксперты будут принимать решение об исключении брендов из списка в том числе с учетом наличия парфюмерной и косметической продукции на полках магазинов, а также исходя из интересов граждан.

До этого, 30 марта, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает ввозить в Россию востребованные оригинальные товары иностранного производства без согласия правообладателей.

Ряд брендов приостановил работу в РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля специальной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.