Проверка «Приуса»: чем удивил автосалон в Лос-Анджелесе

Нынешний автосалон в Лос-Анджелесе скромнее предыдущего, но на фоне других выставок держится молодцом. Секрет успеха в том, что многие автобренды решили делать то, что от них меньше всего ожидают. О самых интересных премьерах — в материале «Известий».

Экономим ярко

Toyota, например, привезла самый красивый Prius за четвертьвековую историю этой модели. И самый спортивный — платформу модернизировали ради лучшей жесткости, эффектный клиновидный кузов стал ниже и кажется трехдверным за счет спрятанных в стойки ручек задних дверей.

Даже базовая гибридная установка с бензиновым мотором 1,8 л стала мощнее: со 122 до 140 л. с. Появился вариант с 2-литровым мотором и суммарной мощностью 193 л.с., к нему же идет полный привод с дополнительным электродвигателем на задней оси. А самым мощным стал подзаряжаемый Prius — 223 л. с. и 6,7 с до 100 км/ч с места. При этом утверждается, что расход топлива остался прежним, дальность хода на электротяге выросла наполовину, до 60 км. А если заказать солнечную батарею на крышу, то в год можно проехать более тысячи бесплатных километров.

Проверка «Приуса» Дэвид Крист, вице-президент группы и генеральный менеджер подразделения Toyota в Toyota Motor North America, представляет автомобиль Prius 2023 на автосалоне в Лос-Анджелесе Фото: REUTERS/Mike Blake

Можно экономить топливо красиво и динамично. Интересно, что интерьер нового Prius решен в более консервативном ключе, чем ранее. Приборная панель переехала к водителю, а режимы движения переключаются традиционным автомобильным селектором.

Спорткар с багажником

У немцев есть чувство юмора — неожиданное открытие для посетивших стенд Porsche в Лос-Анджелесе и обнаруживших на нем спорткар 911 с зубастыми шинами и экспедиционным багажником на крыше. Причем это не концепт и не шоу-кар, а вполне серийный автомобиль, пусть и с небольшим тиражом — 2500 штук.

В поисках вдохновения инженеры сходили в заводской музей и вспомнили про внедорожный прототип, выигравший в 1984 году ралли Париж–Дакар 1984 года, как раз полноприводный и на больших колесах.

Проверка «Приуса» Porsche 911 Dakar Фото: ТАСС/Zuma

В честь этой победы и создан новый Porsche 911 Dakar, повторяющий особенности исторической машины. За основу взята версия Porsche 911 Carrera 4 GTS c некоторыми деталями от GT3. Ее дорожный просвет увеличен на 50 мм, плюс машину можно поднять еще на 30 мм до скорости 170 км/ч. При этом динамика разгона снизилась незначительно, но максимальная скорость из-за внедорожных шин ограничена на 240 км/ч, хотя изначальная Carrera 4 GTS достигает 309 км/ч.

Часто ли Porsche 911 Dakar будет съезжать с асфальта — вопрос, но к внедорожной подготовке машины подошли с немецкой серьезностью: защитный обвес, стальные решетки на воздухозаборниках и багажник с «люстрой», рассчитанный на 42 кг. Дополнительно машину можно оснастить шеститочечными ремнями и дугой безопасности, а также окрасить в цвета исторической «дакарской» машины Rallye Design Package.

Без решетки и крыши

Корейские автопроизводители продолжают удивлять стилем. Молодой премиум-бренд Genesis помимо сугубо практичных седанов и кроссоверов намерен производить «эмоциональные» машины. Одна из таких новинок — кабриолет X Convertible с классическими пропорциями и электрической силовой установкой. Он продолжает стилистику X-линейки, уже представленной купе и фастбеком. Общая черта машин — отсутствие радиаторной решетки, ее форму обозначают световые полосы, переходящие в фары.

Проверка «Приуса» Genesis X Convertible Фото: CAR Magazine/carmagazine.co.uk

У жесткой складной крыши одна из секций сделана прозрачной. Кожаная обивка на радость экологам сочетается с тканевой, выполненной из вторсырья. Пока X Convertible представлен в статусе концепта, но не исключено, что «эмоциональная» линейка Genesis станет серийной.

Ретро-водород

Hyundai продолжает эксплуатировать ретростилистику. Ее концепт N Vision 74 вдохновлен моделью Pony из 70-х годов прошлого века, первым самостоятельным автомобилем корейской марки. Этот автомобиль — отсылка к малоизвестному концепту Hyundai Pony авторства Джорджетто Джуджаро. Но похож он скорее на другие модели, созданные великим итальянцем, — DeLorean DMC12 из фильма «Назад в будущее» и Audi Quattro.

Проверка «Приуса» Hyundai N Vision 74 Фото: REUTERS/Mike Blake

Технически N Vision 74 интересен тем, что объединяет довольно емкую батарею и топливные элементы, что позволяет проезжать более 600 км. Еще одна техническая деталь — оба электромотора расположены на задней оси, что позволяет менять вектор тяги.

Запутанная биография

Не верь глазам своим: то, что выглядит как американский Ford Mustang 60-х годов, на самом деле является электромобилем, построенным британцами. Компания Charge cars соединила лицензионный «мустанговский» кузов и электрическую начинку. У ее первенца Charge ’67 целых четыре электромотора для пресловутой векторизации тяги. Они выдают пиковую мощность в 536 л. с. и разгоняют машину до 100 км/ч менее чем за 4 секунды.

Проверка «Приуса» Ford Mustang Фото: ТАСС/Zuma

Всего планируется выпустить 499 «электромустангов» с ценником $450 тыс. (27 млн рублей по нынешнему курсу).

Вьетнамские флешбеки

Электрификация — одна из тем автосалона в Лос-Анджелесе, но на каждый «зеленый» автомобиль приходится два пикапа-динозавра. Электромобилям удалось занять целую «утилитарную» номинацию в североамериканском конкурсе «Автомобиль года», однако в легковой категории: бензиновые Acura Integra и Nissan Z составляют конкуренцию батарейному Genesis G80 EV.

Toyota сделала в Лос-Анджелесе фокус на гибридный Prius, а о чисто электрическом концепте bZ Compact SUV Concept рассказала буквально в двух словах.

Куда более активно электротему осваивают новые игроки вроде американо-китайского стартапа Lucid, представившего более доступные по цене варианты седана Air. Или вьетнамской VinFast, которая старается участвовать в каждом крупном автосалоне.

Проверка «Приуса» Vinfast VF6 Фото: ТАСС/Zuma

Для Лос-Анджелеса компания приготовила премьеру младших электрокроссоверов VF6 и VF7. Это уже не концепты, а машины, готовые к серийному производству. Они сделаны в единой стилистике, разработанной ателье Torino Design. Интерьеры тоже выполнены в похожем ключе, с большим центральным дисплеем и проекционным экраном вместо привычной приборной панели.

VinFast VF6 длиной 4,2 м только переднеприводный, но доступен в двух вариантах: Eco (177 л.с.) и Plus (204 л.с.). Более крупный VinFast VF7 (4,5 м) может быть одномоторным (204 л.с.) или двухмоторным полноприводным (354 л.с.).

Третий глаз

Японская Subaru, в отличие от других участников автосалона, решила не придумывать что-то сверхоригинальное. Хетчбэк Impreza нового поколения — осторожная эволюция. Чуть жестче кузов, чуть тише в салоне, чуть лучше оснащение. «Механики» эту модель лишили, система EyeSight получила третий «глаз» для распознавания пешеходов и велосипедистов. Плюс добавили топ-версию Impreza RS с мотором 2.5 (185 л.с.).

Хватит ли этого, чтобы исправить положение в США после двукратного падения продаж — вопрос.