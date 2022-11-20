Всемирный день телевидения – 2022: история и традиции праздника

Во всем мире ежегодно 21 ноября отмечается День телевидения. В 2022 году торжество для работников сферы телевещания приходится на понедельник. Об истории появления праздника и особенностях его проведения читайте в материале «Известий».

День телевидения – 2022: история праздника

Знаменательный день для работников телевидения был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1996 года. За месяц до этого, 21 ноября, организацией был проведен первый Всемирный телевизионный форум, где ведущие представители СМИ подчеркнули важную роль телевидения в развитии современного мира. В честь даты проведения мероприятия ООН объявила 21 ноября Всемирным днем телевидения.

В России праздник не имеет статуса официального — у отечественных телевизионщиков есть собственная дата, которая отмечается вместе с Днем радио — 7 мая. Также существует День детского телевидения и радиовещания, который справляют ежегодно в первое воскресенье марта.

День телевидения – 2022: как отмечают

Знаменательный день празднуют все работники в сфере телевидения и вещания. К ним относятся режиссеры, операторы, ведущие, редакторы, дикторы, а также преподаватели профильных учебных заведений и студенты. Представители профессии собираются в тесном кругу, организовывают праздничные мероприятия и корпоративы. Телевизионщики делятся опытом с молодыми сотрудниками, обсуждают планы на будущее, а также получают поздравления от родных и близких.

19 ноября в мире отмечали Международный мужской день. «Известия» рассказывали об истории и традициях проведения знаменательного дня для мужчин.