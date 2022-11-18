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Международный мужской день 2022 — история и традиции праздника

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Фото: Getty Images/ridvan_celik
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Ежегодно в мире 19 ноября отмечают Международный мужской день — праздник, посвященный роли мужчин в семье и гендерному воспитанию детей, а также в жизни общества в целом. В 2022 году торжество приходится на субботу. «Известия» рассказывают, как зародился праздник и как его отмечают в мире и в России.

Международный мужской день 2022 — история праздника

В отличие от Международного женского дня, который был учрежден в начале предыдущего столетия, мужской праздник отмечается относительно недавно. Его истоки относят к 1960 году, когда идея об учреждении такого дня стала звучать в кругах активистов. В качестве даты предлагали 23 февраля.

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На практике инициатива была реализована лишь в 1990 году в виде нескольких локальных мероприятий в США. Их организатором выступил руководитель центра мужских исследований при Университете в Миссури, профессор Томас Оастер. В 1994 году он же сумел провести масштабное торжество, которое, однако, не стало ежегодным.

Современный формат Международного мужского дня в 1999 году предложил доктор Джероме Тилуксингх из Университета Вест-Индии. Он отмечал, что особый праздник для мужчин подчеркнет важность заботы о здоровье мужчин на мировом уровне и поднимет проблему гендерной дискриминации представителей сильного пола в воспитании детей. В качестве даты праздника ученый продвигал 19 ноября — день рождения своего отца, который, по его мнению является прекрасным примером порядочного мужчины.

Однако дата праздника до сих пор является предметом для дискуссий. 19 ноября мужской день отмечают более чем в 70 государствах, включая Китай, ЮАР, Великобританию, США, Францию, Данию и Кубу. Но во многих странах постсоветского пространства мужчин принято поздравлять 23 февраля. В России это День защитника Отечества.

Кроме того, торжество не стоит путать со Всемирным днем мужчин, который отмечается в первую субботу ноября. Также 22 октября справляют Международный день защиты мужской нервной системы.

Международный мужской день 2022 — традиции праздника

Мероприятия в честь праздника, как правило, носят просветительский характер. Активисты и ученые проводят лекции и семинары о мужском здоровье. В некоторых странах и населенных пунктах празднику посвящены соревнования и выступления.

Однако государства по-разному определяют масштаб празднества, и в странах СНГ торжественные мероприятия носят локальный характер. Освещают суть праздника и актуальные проблемы мужчин некоторые СМИ. Домочадцы по желанию поздравляют сыновей, мужей, братьев и других родственников мужского пола.

В конце октября в мире отмечали День бабушек и дедушек — семейный праздник с теплыми традициями. «Известия» рассказали, как с этим торжеством связаны цветы и как в России поздравляют пожилых людей в знаменательную дату. Другие праздники и события осени 2022 года собраны в специальном календаре «Известий».

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