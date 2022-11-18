Запад предложил направить в Польшу экспертов для анализа инцидента с ракетой

Франция, США, ФРГ и Великобритания предложили направить в Польшу экспертов для анализа инцидента с ракетой. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщил французский лидер Эммануэль Макрон в интервью газете Nikkei Asia.

«Мы должны помочь польским властям уточнить, сообщить все подробности. Вот почему вместе с США, Соединенным Королевством и Германией мы предложили нашу поддержку, чтобы отправить экспертов и проанализировать, что произошло», — сказал он.

Отмечается, что страны уже задействовали свои снимки со спутников.

В то же время Макрон считает, что не стоит прибегать к открытой конфронтации на фоне упавшей на территории Польши ракеты.

Ранее в этот день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что Запад не имеет единого мнения по поводу упавших в Польше ракет и не хочет конфликта с Россией. Он отметил, что США и часть их союзников не хотят эскалации и прямой конфронтации с Россией, «их закономерно страшит перспектива войны с нашей страной».

Издание Politico со ссылкой на американских и европейских чиновников написало, что США попросили Европу и Украину осторожнее говорить о падении ракеты в Польше. Также отмечалось, что различия в заявлениях США и Украины по поводу падения ракет в Польше являются первым серьезным расхождением между странами с начала специальной военной операции России по защите Донбасса.

15 ноября польские СМИ сообщили, что одна или две ракеты попали в зерносушилку в Польше на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. Варшава и Киев практически сразу обвинили в случившемся Россию.

В Минобороны России опровергли спекуляции о причастности к произошедшему. Там пояснили, что ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. На следующий день официальный представитель ведомства Игорь Конашенков уточнил, что сфотографированные обломки ракет, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Агентство Reuters со ссылкой на источник в НАТО сообщило, что президент США Джо Байден проинформировал НАТО и G7 о том, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны (ПВО). Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что, по предварительной оценке альянса, в Польше упала ракета ПВО Украины.