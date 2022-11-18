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США попросили Европу и Украину осторожнее говорить о падении ракеты в Польше

Politico: США попросили Европу и Украину осторожнее говорить о падении ракеты в Польше
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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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США попросили Европу и Украину осторожнее говорить о падении ракеты в Польше. Об этом 17 ноября сообщает Politico со ссылкой на американских и европейских чиновников.

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«По словам одного из западных официальных лиц, в ходе серии срочных телефонных звонков американские официальные лица потребовали, чтобы союзники по НАТО воздержались от категорических заявлений до завершения расследования в Польше», — говорится в материале.

Также за последние два дня высшие официальные лица США связались с официальными лицами в офисе президента Украины и призывали к осторожности.

Отмечается, что различия в заявлениях США и Украины по поводу падения ракет в Польше являются первым серьезным расхождением между странами с начала специальной военной операции России по защите Донбасса.

«Я думаю, что мы все усвоили довольно ценный урок, [что] нельзя говорить что-то сразу, пока не поймешь, что это такое… потому что ставки сейчас очень высоки», — сказала бывший сотрудник Госдепартамента Хизер Конли.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. Президент Украины Владимир Зеленский незамедлительно обвинил в произошедшем Россию и призвал Запад принять меры в отношении РФ. Он заверил, что упавшая в ракета не принадлежала Украине и не была ею запущена.

Минобороны РФ назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к падению ракет, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы. Также в ведомстве сообщили, что фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Страны НАТО признали, что убившая двух человек ракета имеет отношение к украинскому ПВО. Однако официальный представитель американского Совета национальной безопасности (СНБ) Эдриенн Уотсон заявила, что США считают Россию ответственной за инцидент с упавшими ракетами в Польше вне зависимости от окончательных результатов расследования произошедшего.

17 ноября пресс-секретарь президента РФ сообщил, что в Кремле не согласны с высказываниями США об ответственности Москвы за падение ракеты в Польше. По его словам, первопричина польского инцидента — в действиях США и НАТО.

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