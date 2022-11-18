В России начали создавать систему упреждения столкновения дронов

Российские инженеры приступили к созданию первой отечественной системы, которая позволит операторам беспилотных воздушных судов заблаговременно обнаруживать опасные сближения аппаратов в воздухе, узнали «Известия».

Систему создает научно-производственное предприятие «Радар ммс», компания-участник рынка Аэронет НТИ. Разработку назвали Detect-and-Avoid System (DAA, система обнаружения и предотвращения).

«На данный момент мы ведем разработку системы для беспилотников массой от 30 до 700 кг, но планируем создать и ее модификации для более тяжелых и легких экземпляров. Но наиболее вероятные заказчики — представители малой авиации — вертолеты типа Ми-8 и дроны. Сегодня они практически ничем не оборудованы для предотвращения «ДТП в воздухе». Например, на севере высотный потолок составляет порядка 800 метров, а видимость не слишком хорошая. В этих случаях можно и просмотреть летящий на тебя беспилотник», — рассказал директор направления беспилотных авиационных систем (БАС) компании Василий Анцев.

Систему можно будет использовать не только для задач гражданской беспилотной техники, но и адаптировать для обеспечения безопасности полетов малой авиации, вертолетов и самолетов. DAA предупредит воздушные суда о наличии беспилотников на пути их следования.

Разработчики планируют завершить создание системы в 2026 году. По словам разработчиков, предстоит решить еще большое количество регуляторных проблем — например, разработать стандарты в этой области.

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