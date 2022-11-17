CNN узнала о просьбе Зеленского созвониться с Байденом после ЧП в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить по телефону с американским лидером Джо Байденом после падения ракеты в Польше. Об этом 17 ноября со ссылкой на источники сообщает CNN.

Как напомнил телеканал, ракета взорвалась на территории Польши вечером 15 ноября. Помощники разбудили Байдена, находившегося на Бали, среди ночи. Глава Белого дома связался с польским лидером Анджеем Дудой, политики обменялись информацией о том, откуда прилетела ракета и какой армии она может принадлежать

Примерно через час после инцидента Зеленский заявил в своем ночном обращении, что «российские ракеты попали в Польшу», назвав это «очень серьезной эскалацией».

После этого советник президента США Джейк Салливан позвонил в офис Зеленского и призвал украинских чиновников более осторожно относиться к высказываниям. При этом Байден и Зеленский не разговаривали во вторник вечером, несмотря на просьбы украинского лидера организовать телефонный разговор, рассказал источник телеканала.

Спустя несколько часов Байден заявил, что ракета была выпущена системой ПВО Украины.

Ранее 17 ноября президент Польши Анджей Дуда заявил, что представители Украины могут ознакомиться с расследованием падения ракеты на территории Польши, но участвовать в нем им не разрешат.

Изначально польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. Вскоре Минобороны РФ сообщило, что российская армия не наносила ракетных ударов по целям вблизи польско-украинской границы.

16 ноября официальный представитель американского Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон заявила, что США считают Россию ответственной за инцидент с упавшими ракетами в Польше вне зависимости от окончательных результатов расследования произошедшего.

17 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не согласны с высказываниями США об ответственности Москвы за падение ракеты в Польше. По его словам, первопричина польского инцидента — в действиях США и НАТО.