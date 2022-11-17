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Диписточник в Анкаре заявил о продолжении переговоров по продлению зерновой сделки

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Переговоры по продлению зерновой сделки продолжаются. Об этом в четверг, 17 ноября, заявил дипломатический источник агентства «РИА Новости» в Анкаре.

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«Переговоры о продлении этого механизма (зернового) продолжаются. Окончательные итоги будут объявлены по завершении встреч», — сказал он.

Он подчеркнул, что решение по продлению стамбульских договоренностей, с большой долей вероятности, будет принято в четверг.

Так источник прокомментировал сообщения украинской стороны о якобы продлении сделки на 120 дней.

Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что работа по вопросам зерновой сделки продолжается, проводятся контакты с представителями ООН. Он добавил, что при необходимости президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят данный вопрос.

Тогда же замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин рассказал «Известиям», что для России крайне важно, чтобы одна из частей стамбульских договоренностей, касающаяся вывоза зерна с Украины, сопровождалась прогрессом в другой части соглашения, затрагивающей вопрос экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Но пока каких-то реальных изменений на втором треке в Москве не видят.

Пролонгация зерновой сделки должна состояться после 18 ноября. Как указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, продление сделки будет зависеть от того, как будет выполняться российская часть договоренностей.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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