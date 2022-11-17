Байден поздравил республиканцев с получением контроля над палатой представителей

Президент США Джо Байден поздравил лидера республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти с получением большинства мандат по итогам промежуточных выборов. Заявление американского лидера опубликовала пресс-служба Белого дома в среду, 16 ноября.

«Я поздравляю Маккарти с победой республиканцев в борьбе за большинство в палате. И я готов работать вместе с республиканскими законодателями, чтобы обеспечить результаты для работающих семей», —говорится в публикации.

О том, что Республиканская партия набрала 218 мест, необходимых для получения большинства в палате представителей американского конгресса, стало известно ранее этим же днем. Победа республиканцев положит конец второму пребыванию демократа Нэнси Пелоси на посту спикера в январе.

В этот же день стало известно о переизбрании сенатора от Кентукки Митча Макконнелла лидером республиканцев в американском сенате. Он неизменно возглавляет фракцию Республиканской партии в сенате с 2007 года.

13 ноября Демократическая партия США получила минимальный перевес для большинства в сенате. Ей досталось 50 мест из 100 возможных. В случае равенства при голосовании свой голос ей сможет отдать вице-президент США Камала Харрис.

Тогда же американский лидер заявил, что ситуация на промежуточных выборах складывается хорошо. По его словам, он доволен итогами голосования и сохранением контроля демократов в сенате.

Промежуточные выборы в американский конгресс прошли 8 ноября. На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения РФ и США остаются и будут оставаться плохими в ближайшее время, выборы в американский конгресс на это не повлияют. Он отметил, что в Кремле проанализируют информацию о выборах в конгресс.