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Демократам предсказали контроль над Сенатом после победы в Неваде

CNN: демократы получат контроль над сенатом после победы своего кандидата в Неваде
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Фото: REUTERS/David Swanson
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Демократическая партия США получила минимальный перевес для большинства в Сенате, верхней палате конгресса. Об этом 13 ноября говорят данные телеканала CNN.

По данным на 6:00 мск, решающую на данный момент роль сыграла победа демократического кандидата Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада.

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Так, Кортес-Мастро обошла своего соперника Адама Лаксальта на 0,5% с 481 661 голосами против 476 679.

В Сенате США заседают 100 человек и председатель палаты. Сейчас у демократов 50 членов. Более того, председатель сената ― вице-президент страны демократка Камала Харрис.

В нижней палате конгресса ситуация обстоит пока так: 211 у республиканцев, 204 у демократов. Для большинства нужно 218 мест.

Ранее, 12 ноября, демократы усилили свои шансы на большинство в сенате после победы своего кандидата, астронавта NASA Марка Келли в штате Аризона.

Выборы в конгресс США состоялись 8 ноября, подсчет голосов еще продолжается.

9 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношения России и США остаются и будут оставаться плохими, выборы в американский конгресс на это не повлияют. Он отметил, что в Кремле проанализируют информацию о выборах в конгресс.

Большинство СМИ и социологических опросов прогнозировали республиканцам убедительную победу. Сейчас же известно, что республиканцы заняли 203 места в палате представителей против 176 у демократов. Ситуация с контролем над сенатом остается неопределенной.

Президент США Джо Байден заявлял, что его администрации грозят «два ужасных года», если Республиканская партия одержит победу в обеих палатах конгресса.

В свою очередь, Трамп называл страну «большим жирным провалом» после нахождения демократов у власти.

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