Байден остался доволен результатами демократов на выборах в конгресс

Ситуация на промежуточных выборах в США складывается хорошо, об этом 13 ноября заявил на пресс-конференции в Камбодже американский лидер Джо Байден.

По его словам, он доволен итогами голосования и сохранением контроля демократов в сенате.

«Мы снова получили большинство мест. Сейчас мы сконцентрированы на Джорджии», — отметил политик.

По мнению Байдена то, что демократы сохранили контроль над верхней палатой Конгресса США говорит о высокой квалификации кандидатов.

Байден выразил уверенность, что результаты выборов укрепили его позицию на предстоящих переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином, отмечает CNN.

Глава Белого дома добавил, что у него и без того имеется взаимопонимание с китайским лидером. Встреча лидеров состоится на саммите G20 на Бали в понедельник, 14 ноября.

Ранее 13 ноября стало известно, что Демократическая партия США получила минимальный перевес для большинства в сенате. В верхней палате конгресса заседают 100 человек и председатель палаты. Сейчас у демократов 50 сенаторов, а председатель сената ― вице-президент страны Камала Харрис ― также член Демократической партии.

В нижней палате конгресса ситуация обстоит пока так: 211 у республиканцев, 204 у демократов. Для большинства нужно 218 мест.

9 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношения России и США остаются и будут оставаться плохими, выборы в американский конгресс на это не повлияют. Он отметил, что в Кремле проанализируют информацию о выборах в конгресс.

Выборы в конгресс США состоялись 8 ноября, подсчет голосов еще продолжается.