Песков заявил о невлиянии выборов в конгресс на отношения России и США

Отношения России и США остаются и будут оставаться плохими. Выборы в американский конгресс на это не повлияют. Об этом 9 ноября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам на мероприятии общества «Знание».

«Эти выборы важны, но <...> серьезно преувеличивать значение этих выборов для будущего в краткосрочной и среднесрочной перспективе наших двусторонних отношений [нельзя]. Ничего поменять сущностного эти выборы не могут. Отношения пока есть и будут оставаться плохими», — сказал он.

В то же время, по словам Пескова, в Кремле проанализируют информацию о выборах в конгресс.

«Сказать, что мы бросили все дела и следили, тоже нельзя. У нас много своих дел, они для нас важнее. Но, конечно, мы внимательно анализируем ту информацию, которая поступает», — добавил представитель Кремля.

Выборы в конгресс США состоялись 8 ноября, в настоящее время идет подсчет голосов. Первые избирательные участки закрылись в ряде округов штатов Индиана и Кентукки в 02:00 мск, последними прекратили прием бюллетеней участки в штатах Аляска и Гавайи в 8:00 мск.

Граждане США переизбирали весь состав палаты представителей и треть сената. На текущий момент законодательная ветвь власти в стране, как и исполнительная, находится под контролем демократов.

Телеканал NBC по итогам предварительных подсчетов сообщил, что Республиканская партия лидирует с 220 мандатами на выборах в палату представителей США. Демократической партии могут достаться 215 мандатов. Журналисты допускают, что результаты в десяти избирательных округах еще могут измениться.

В свою очередь вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что предпосылок к налаживанию диалога между парламентариями России и США после выборов в конгресс в настоящее время не наблюдается.