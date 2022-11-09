В Совфеде не увидели предпосылок к налаживанию диалога с США после выборов

Предпосылок к налаживанию диалога между парламентариями России и США после выборов в конгресс в настоящее время не наблюдается, заявил 9 ноября вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Сенатор объяснил это тем, что антироссийский настрой в США носит консенсусный характер. При этом он отметил, что Россия не будет сама проявлять инициативу к возобновлению диалога, поскольку он был прерван не ею.

«Но если появится желание восстановить диалог у наших американских коллег, уверен, будем готовы откликнуться», — сказал Косачев в разговоре с ТАСС.

Выборы в конгресс США уже завершились, идет подсчет голосов. Первые избирательные участки закрылись в ряде округов штатов Индиана и Кентукки в 02:00 мск, последними прекратили прием бюллетеней участки в штатах Аляска и Гавайи в 8:00 мск.

По данным на 9 ноября 10:30 мск, Республиканская партия, предварительно, получает 219 из 435 мест на выборах в палату представителей. Демократической партии достается 216 кресел.

Граждане США переизбирали весь состав палаты представителей и треть сената. На данный момент законодательная ветвь власти в стране, как и исполнительная, находится под контролем демократов.

Как уже отмечали эксперты, в случае победы республиканцев отношения России и США не изменятся. В частности, по словам председателя совета фонда развития и поддержки «Валдая» Андрея Быстрицкого, если отношение США к России и изменится, то только в силу каких-то объективных причин, процессов размышления, развития ситуации на Украине и вообще в мире.

8 ноября президент США Джо Байден заявил, что его администрации грозят «два ужасных года», если Республиканская партия одержит победу в обеих палатах конгресса. В то же время он напомнил, что глава государства наделен правом подписания вето на решения обеих палат.