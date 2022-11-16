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Митч Макконнелл переизбран лидером республиканцев в сенате США

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Rod Lamkey
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Сенатор от Кентукки Митч Макконнелл переизбран лидером республиканцев в сенате США. Об этом 16 ноября сообщила газета The New York Times.

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Помимо него в голосовании участвовал сенатор от Флориды Рик Скотт. Макконнелл одержал победу, заручившись поддержкой 37 человек.

Макконнелл неизменно возглавляет фракцию Республиканской партии в сенате с 2007 года. В ближайшие два года 80-летний политик будет лидером меньшинства.

13 ноября стало известно, что Демократическая партия США получила минимальный перевес для большинства в сенате. Ей досталось 50 мест из 100 возможных. В случае равенства при голосовании свой голос ей сможет отдать вице-президент США Камала Харрис.

В тот же день американский лидер, демократ Джо Байден заявил, что ситуация на промежуточных выборах в США складывается хорошо. По его словам, он доволен итогами голосования и сохранением контроля демократов в сенате.

Промежуточные выборы в американский конгресс прошли 8 ноября. На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения РФ и США остаются и будут оставаться плохими в ближайшее время, выборы в американский конгресс на это не повлияют. Он отметил, что в Кремле проанализируют информацию о выборах в конгресс.

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