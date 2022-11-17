Республиканцы получили контроль над палатой представителей американского конгресса

Республиканская партия США набрала 218 мест, необходимых для получения большинства в палате представителей американского конгресса. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил телеканал CNN.

Президент США, сторонник демократического крыла Джо Байден поздравил оппонентов и выразил готовность сотрудничать с ними.

«Американский народ хочет, чтобы мы что-то сделали для него. Они хотят, чтобы мы сосредоточились на проблемах, которые важны для них, и на том, чтобы сделать их жизнь лучше. И я буду работать с любым — республиканцем или демократом, — кто захочет работать со мной, чтобы добиться для них результатов», — приводятся слова американского лидера в публикации, размещенной на сайте Белого дома.

Победа республиканцев в палате представителей положит конец второму пребыванию демократа Нэнси Пелоси на посту спикера в январе, напоминает CNN. Телеканал утверждает, что результаты эти не столь впечатляюще, на какие надеялись партийные лидеры «красных», но всё же знаменуют возвращение идеологии в стиле 45-го американского лидера Дональда Трампа и политики хаоса в Вашингтон, ссылаясь на сильное влияние темпераментного экс-президента.

В этот же день стало известно о переизбрании сенатора от Кентукки Митча Макконнелла лидером республиканцев в американском сенате. Он неизменно возглавляет фракцию Республиканской партии в сенате с 2007 года.

13 ноября Демократическая партия США получила минимальный перевес для большинства в сенате. Ей досталось 50 мест из 100 возможных. В случае равенства при голосовании свой голос ей сможет отдать вице-президент США Камала Харрис.

Тогда же американский лидер заявил, что ситуация на промежуточных выборах складывается хорошо. По его словам, он доволен итогами голосования и сохранением контроля демократов в сенате.

Промежуточные выборы в американский конгресс прошли 8 ноября. На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения РФ и США остаются и будут оставаться плохими в ближайшее время, выборы в американский конгресс на это не повлияют. Он отметил, что в Кремле проанализируют информацию о выборах в конгресс.