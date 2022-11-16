В конгрессе США обвинили Украину в убийстве мирных жителей Польши

Член Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин обвинила украинскую армию в ракетном ударе по Польше и убийстве мирных жителей соседней страны.

«Ракетный обстрел, в результате которого погибли два невинных человека в Польше, вероятно, был нанесен ПВО Украины. Мы должны перестать позволять [президенту Украины Владимиру] Зеленскому требовать деньги и оружие от американских налогоплательщиков», — написала она в своем Twitter 16 ноября.

По ее словам, украинская сторона пытается втянуть США в третью мировую войну. Грин также потребовала завершить конфликт, так как денег на Украину «больше нет».

Ранее 16 ноября сын экс-президента США Дональд Трамп — младший предложил прекратить оказывать военную помощь Украине после инцидента в Польше. Он призвал перестать «тратить миллиарды на их вооружение».

Тем временем американский эксперт по России и СССР, доцент Стэнфордской школы государственной политики Университета Дьюка Саймон Майлз в интервью порталу Business Insider сообщил, что Киев намерен потребовать у западных стран новые партии вооружений после инцидента в Польше.

Накануне СМИ Польши сообщили о попадании одной-двух ракет в зерносушилку в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Тогда в МИД РФ назвали возмутительной первоначальную реакцию западных стран, обвинивших Россию в падении ракет у польско-украинской границы.

На следующий день, 16 ноября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что по предварительному анализу имеющихся у альянса данных к инциденту с попаданием ракет на территорию Польши, вероятно, привела ракета украинской ПВО, выпущенная для защиты территории Украины от крылатых ракет РФ. Телеканал CNN также сообщил, что Украина подтвердила использование сил противовоздушной обороны (ПВО) рядом с местом падения ракет в Польше.