Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший предложил прекратить оказывать военную помощь Украине после инцидента в Польше.

«Поскольку именно ракета Украины поразила нашего союзника по НАТО — Польшу — можем ли мы хотя бы сейчас прекратить тратить миллиарды на их вооружение?» — задался он вопросом в Twitter.

Тем временем американский эксперт по России и СССР, доцент Сэнфордской школы государственной политики университета Дьюка Саймон Майлз в интервью порталу Business Insider сообщил в среду, что Киев намерен потребовать у западных стран новые партии вооружений после инцидента в Польше.

Также и министр обороны США Ллойд Остин отметил, что страны Запада должны прилагать больше усилий, чтобы удовлетворить потребности Украины в средствах противовоздушной обороны (ПВО), которые защищают энергетическую инфраструктуру страны.

Накануне СМИ Польши сообщили о попадании одной-двух ракет в зерносушилку в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Тогда в МИД РФ назвали возмутительной первоначальную реакцию западных стран, обвинивших Россию в падении ракет у польско-украинской границы.

На следующий день, 16 ноября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что по предварительному анализу имеющихся у альянса данных к инциденту с попаданием ракет на территорию Польши, вероятно, привела ракета украинской ПВО, выпущенная для защиты территории Украины от крылатых ракет РФ. Телеканал CNN также сообщил, что Украина подтвердила использование сил противовоздушной обороны (ПВО) рядом с местом падения ракет в Польше.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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