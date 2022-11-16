В Словакии объяснили стремление Запада «воевать до последнего украинца»

Западные страны хотят воевать против России не собственными силами, а сражаться «до последнего украинца», поэтому они будут настаивать на непреднамеренном характере обстрела Польши. Об этом 16 ноября заявил бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский.

«Это прозвучит цинично, но стремление Запада «воевать на Украине до последнего украинца» служит защитой мира от третьей мировой войны», — цитирует его «РИА Новости».

Он отметил, что если бы европейцы признали, что ракета, упавшая в Польше, была российской, то пришлось бы ввязаться в конфликт, сказал экс-премьер. Однако Запад, по словам Чарногурского, готов только поставлять Украине оружие и наемников.

Накануне польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека.

Несмотря на то что в первые часы после инцидента появилась версия о российской ракете, 16 ноября президент Польши Анджей Дуда указал на то, что существует высокая вероятность того, что упавшая на территорию Польши ракета принадлежала Украине.

В Минобороны России заверили, что российские военные не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы.

В октябре заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ОБСЕ Максим Буякевич указал, что страны НАТО готовы разрушить Украину в противостоянии с Россией.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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