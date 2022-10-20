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В ОБСЕ заявили о готовности НАТО разрушить Украину в борьбе с РФ

Зампостпреда РФ при ОБСЕ Буякевич: в НАТО в борьбе с Россией готовы разрушить Украину
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Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva
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Страны НАТО готовы разрушить Украину в противостоянии с Россией. Об этом заявил на заседании Постоянного совета ОБСЕ заместитель постоянного представителя РФ при организации Максим Буякевич в четверг, 20 октября.

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«Очевидно, что в своем стремлении противостоять России представители ряда стран НАТО не только нацелились воевать «до последнего украинца», но и готовы в принципе разрушить всю Украину», — сказал он.

Зампостпреда также отметил, что его слова подтверждаются «маниакальным стремлением западных стран поставлять киевскому режиму оружие и в то же время отговаривать Киев от политико-дипломатических усилий по урегулированию».

Он добавил, что Запад намеренно настраивает киевский режим на продолжение боевых действий и осуществление атак на российскую территорию.

«Всё это лишь подтверждает тезис о том, что «коллективный Запад» использует Украину как инструмент в своей геополитической борьбе против России, а украинское население — как расходный материал», — сказал Буякевич.

Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО приближается к столкновению с Россией, продолжая поставлять вооружение Украине. Захарова назвала страны НАТО соучастниками преступлений киевского режима и спонсорами террористической деятельности.

В этот же день генеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия будет продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это будет нужно. Шольц также указал, что, будучи в тесном контакте с киевскими властями, лидеры стран G7 со своей стороны тоже подтвердили на недавнем совещании, что «семерка» выступает за помощь Украине.

Накануне, 19 октября, руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что Европейский союз (ЕС) и НАТО готовы использовать любую возможность для того, чтобы продолжать боевые действия на территории Украины.

17 октября стало известно, что министры иностранных дел стран ЕС намерены одобрить новый транш помощи Украине и тренировочную миссию для украинских военных.

14 октября президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине военной помощи в размере $725 млн.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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