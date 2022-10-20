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Шольц пообещал поддерживать Украину «сколько потребуется»

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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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Германия будет продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это будет нужно. Об этом заявил 20 октября генеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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«Украина будет успешно защищаться. Мы будем ее поддерживать столько, сколько потребуется», — отметил канцлер, выступая с заявлением в бундестаге.

По словам главы правительства, финансовые потребности Украины до конца года практически удовлетворены, но ее восстановление станет «задачей поколений». Шольц также указал, что, будучи в тесном контакте с киевскими властями, лидеры стран G7 со своей стороны тоже подтвердили на недавнем совещании, что «семерка» выступает за помощь Украине.

«Справедливость подразумевает, что речь должна идти не о навязанном мире, а о суверенитете, территориальной целостности и обороноспособности Украины — сегодня и в будущем. Со стороны G7 мы вновь подтвердили нашу готовность дать Украине долгосрочные обещания в области безопасности с прицелом на жизнеспособное мирное решение», — сказал он.

10 октября сообщалось, что Шольц в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским осудил ракетные удары России по Украине и пообещал свою поддержку. Шольц заверил Зеленского в «солидарности Германии и других стран G7» и готовности содействовать в дополнительной помощи в восстановлении поврежденных и разрушенных объектов гражданской инфраструктуры.

Днем ранее стало известно, что правительство Германии подготовило новый пакет помощи Украине в размере €11 млн, включающий экипировку для военных, рассчитанную на холодные месяцы. Отмечалось, что глава минобороны Украины Алексей Резников еще в конце лета запросил через НАТО зимнее снаряжение для своих военнослужащих.

В конце сентября канцлер ФРГ также заверял Зеленского в поддержке. Он подчеркнул, что Германия не прекратит оказывать политическую, финансовую и гуманитарную поддержку Украине, а также продолжит поставлять оружие.

Однако до этого, 23 сентября, Зеленский подверг критике ФРГ за отказ в поставке современных танков украинской армии.

Германия и другие европейские страны стали поставлять Украине вооружения на фоне проводимой Россией с 24 февраля специальной военной операции по защите Донбасса.

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