Шольц пообещал поддерживать Украину «сколько потребуется»

Германия будет продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это будет нужно. Об этом заявил 20 октября генеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Украина будет успешно защищаться. Мы будем ее поддерживать столько, сколько потребуется», — отметил канцлер, выступая с заявлением в бундестаге.

По словам главы правительства, финансовые потребности Украины до конца года практически удовлетворены, но ее восстановление станет «задачей поколений». Шольц также указал, что, будучи в тесном контакте с киевскими властями, лидеры стран G7 со своей стороны тоже подтвердили на недавнем совещании, что «семерка» выступает за помощь Украине.

«Справедливость подразумевает, что речь должна идти не о навязанном мире, а о суверенитете, территориальной целостности и обороноспособности Украины — сегодня и в будущем. Со стороны G7 мы вновь подтвердили нашу готовность дать Украине долгосрочные обещания в области безопасности с прицелом на жизнеспособное мирное решение», — сказал он.

10 октября сообщалось, что Шольц в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским осудил ракетные удары России по Украине и пообещал свою поддержку. Шольц заверил Зеленского в «солидарности Германии и других стран G7» и готовности содействовать в дополнительной помощи в восстановлении поврежденных и разрушенных объектов гражданской инфраструктуры.

Днем ранее стало известно, что правительство Германии подготовило новый пакет помощи Украине в размере €11 млн, включающий экипировку для военных, рассчитанную на холодные месяцы. Отмечалось, что глава минобороны Украины Алексей Резников еще в конце лета запросил через НАТО зимнее снаряжение для своих военнослужащих.

В конце сентября канцлер ФРГ также заверял Зеленского в поддержке. Он подчеркнул, что Германия не прекратит оказывать политическую, финансовую и гуманитарную поддержку Украине, а также продолжит поставлять оружие.

Однако до этого, 23 сентября, Зеленский подверг критике ФРГ за отказ в поставке современных танков украинской армии.

Германия и другие европейские страны стали поставлять Украине вооружения на фоне проводимой Россией с 24 февраля специальной военной операции по защите Донбасса.

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