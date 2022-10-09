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ФРГ запланировала отправить украинским военным снаряжение для зимы на €11 млн

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Andriy Andriyenko
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Правительство Германии подготовило новый пакет помощи Украине в размере €11 млн, включающий экипировку для военных, рассчитанную на холодные месяцы. Об этом 9 октября сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

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«В пакет входят 100 000 комплектов термобелья и другое зимнее обмундирование, 100 обогреваемых командных палаток, сотни мобильных генераторов электроэнергии и продовольствие», — говорится в статье.

Отмечается, что глава минобороны Украины Алексей Резников еще в конце лета запросил через НАТО зимнее снаряжение для своих военнослужащих. В обращении на имя генсекретаря альянса Йенса Столтенберга он указал, что Киеву требуется обмундирование для 200 тыс. солдат.

Кроме того, по информации издания, несколько других стран НАТО сообщили, что они тоже хотят сформировать зимние пакеты помощи, аналогичные тем, что подготовили в ФРГ.

В конце сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил президента Украины Владимира Зеленского в поддержке. Он подчеркнул, что Германия не прекратит оказывать политическую, финансовую и гуманитарную поддержку Украине, а также продолжит поставлять оружие.

Однако ранее Зеленский подверг критике ФРГ за отказ в поставке современных танков украинской армии.

Германия и другие европейские страны стали поставлять Украине вооружения на фоне проводимой Россией с 24 февраля специальной военной операции по защите Донбасса.

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