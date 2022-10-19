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Гаврилов заявил о поддержке в ЕС продолжения боевых действий на Украине
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Гаврилов заявил о поддержке в ЕС продолжения боевых действий на Украине

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Антироссийское крыло в Европейском союзе (ЕС) готово использовать любую возможность для того, чтобы продолжать боевые действия на территории Украины. С такой позицией 19 октября выступил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

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«По-прежнему высока напряженность на европейском конвенциональном треке. Антироссийское крыло ЕС при активном вмешательстве и целеустановке со стороны США и Великобритании использует любую возможность для поощрения продолжения боевых действий в регионе», — рассказал он в рамках пленарного заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в регионе.

Гаврилов добавил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) будут использовать поставки западного вооружения для того, чтобы производить террористические обстрелы гражданского населения РФ.

«На минувшей неделе были анонсированы новые поставки Киеву продукции военного назначения, которая будет использоваться вооруженными силами Украины для продолжения террористических обстрелов гражданского населения Российской Федерации. Подчеркиваем, что страны ЕС и НАТО сделали выбор в пользу тех систем, которые проявили наибольшую смертоносность в отношении людей Донбасса и освобожденных территорий», — сообщил руководитель российской делегации.

Он также отметил, что поставки западных образцов оружия не играют решающей роли в конфликте.

«Зато оно активно используется для истребления мирного населения, несогласного с политикой преступного киевского режима», — резюмировал Гаврилов.

Ранее 19 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Греция начала передачу Украине бронированных машин пехоты БМП-1.

До этого, 18 октября, Украина получила от Евросоюза макрофинансовую помощь в размере €2 млрд, ее направят на срочные расходы в социальной и гуманитарной сферах.

17 октября стало известно, что министры иностранных дел стран ЕС намерены одобрить новый транш помощи Украине и тренировочную миссию для украинских военных.

14 октября издание Bloomberg сообщило о планах ЕС предоставить Украине €5 млрд тремя траншами. Уточнялось, что в ближайшие дни ЕС выделит Украине €2 млрд. Еще €2,5 млрд будут переданы во второй половине ноября и €500 млн — в декабре.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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