Пушилин сообщил о строительстве водовода из реки Дон для обеспечения ДНР водой

В Донецкой Народной Республике (ДНР) построят водовод из реки Дон для обеспечения региона водой. Об этом 16 ноября сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, такое решение было принято в ходе встречи с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

«Особое внимание уделили проблеме обеспечения водой. Принято решение о строительстве водовода из реки Дон», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Пушилин указал на дороговизну и сложность проекта, однако заверил, что его реализация начнется уже в первом полугодии 2023 года.

В настоящий момент в регионе действует водовод от Ханженковского водохранилища до канала «Северский Донец — Донбасс», рассказывал в середине июля Пушилин. По его словам, работа объекта приносит в города и поселки ДНР до 70 тыс. куб. м воды в сутки.

В настоящее время в городах Республики из-за обстрелов наблюдаются перебои с водоснабжением. В некоторых районах Донецка и Макеевки воду дают по графику один раз в несколько дней.

В начале ноября Хуснуллин заявлял, что восстановление поврежденных городов на территории новых российских территорий является самым крупным строительным проектом в стране. По его словам, сейчас там трудятся более 44 тыс. строителей.

До этого, 22 октября, Минобороны России сообщило о том, что работы по строительству нового водопровода в городе Ровеньки Луганской Народной Республики (ЛНР) завершились.

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ. До этого в период с 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу воссоединения. Согласно закону, жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.