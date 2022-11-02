Хуснуллин назвал восстановление новых территорий крупнейшим строительным проектом РФ
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- Хуснуллин назвал восстановление новых территорий крупнейшим строительным проектом РФ
Восстановление поврежденных городов на территории новых российских территорий является самым крупным строительным проектом в стране, заявил 2 ноября вице-премьер России Марат Хуснуллин.
«Сегодня на новых территориях работают 44 тыс. строителей. Это самый большой строительный проект страны», — отметил он в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
Ранее, 27 октября, Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП) предложил направлять работников строительной отрасли на добровольной основе в ЛНР, ДНР и другие присоединенные к России территории для восстановления инфраструктуры.
До этого, 22 октября, Минобороны России сообщило о том, что работы по строительству нового водопровода в городе Ровеньки Луганской Народной Республики (ЛНР) завершились.
13 октября Хуснуллин сообщил, что на территориях освобожденных ЛНР и ДНР уже восстановили более 1500 жилых и инфраструктурных объектов. Также вице-премьер отметил, что темпы восстановления планируется усиливать. Сейчас в числе первоочередных задач на всех территориях — подготовка городов и коммунальных служб к зиме.
26 сентября вице-премьер рассказал о том, что к восстановлению ДНР и ЛНР привлечено более 30 тыс. строителей.