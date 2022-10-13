В ЛНР и ДНР восстановили более 1500 объектов

На территориях освобожденных ЛНР и ДНР уже восстановили более 1500 жилых объектов и инфраструктуры. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Работы развернуты везде, где это позволяет оперативная обстановка. Большую роль в том выборе, что сделали жители этих регионов, сыграли именно субъекты, которые помогают в восстановлении», — говорится в сообщении Хуснуллина в его Telegram-канале.

Также вице-премьер отметил, что темпы восстановления планируется усиливать. Сейчас в числе первоочередных задач на всех территориях — подготовка городов и коммунальных служб к зиме.

Кроме того, важная задача — строительство и ремонт жилья. Системно будут восстанавливаться частные дома, сказал Хуснуллин.

«Отмечу хорошие темпы работ по восстановлению специалистами из Волгоградской, Воронежской, Ульяновской, Магаданской областей, а также Приморского и Хабаровского края», — говорится в сообщении.