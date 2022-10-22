Минобороны завершило строительство нового водовода в городе Ровеньки ЛНР

Работы по строительству нового водопровода в городе Ровеньки Луганской Народной Республики (ЛНР) завершились. Об этом в субботу, 22 октября, сообщило Минобороны России.

Установкой нового водовода в городе занимались специалисты военно-строительного комплекса Минобороны. В процессе работы им пришлось преодолеть ряд преград: две реки, автомобильные и железнодорожные пути. Кроме того, строительство осложнялось тем, что часть водовода протяженностью в 7 км проходит по скальным породам.

Общая протяженность трубопровода составляет более 40 км. Военные строители также возвели насосную станцию для перекачивания воды.

Подача воды в Ровеньки до завершения строительства водовода осуществлялась с Молодогвардейской насосной станции, которая находится в 40 км от города. Сети были сильно изношены, возникало множество аварий. Новая артерия обеспечит стабильную подачу воды жителям города.

Ранее, 13 октября, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что на территориях освобожденных ЛНР и ДНР уже восстановили более 1500 жилых и инфраструктурных объектов. Также вице-премьер отметил, что темпы восстановления планируется усиливать. Сейчас в числе первоочередных задач на всех территориях — подготовка городов и коммунальных служб к зиме.

Хуснуллин 26 сентября заявил, что к восстановлению ДНР и ЛНР привлечены более 30 тыс. строителей.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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