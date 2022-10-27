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В ЛНР и ДНР предложили отправить строителей-добровольцев

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Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП) предложил направлять работников строительной отрасли на добровольной основе в ЛНР, ДНР и другие присоединенные к России территории для восстановления инфраструктуры. Соответствующая инициатива была предложена премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

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«В ВЦНСП поступает множество таких обращений от строителей. Порядка 100 тыс. специалистов можно направить на полгода. Тот объем работ, который ведется сегодня в ЛНР и ДНР, небольшой по сравнению с потребностью. Сейчас там трудятся около 32 тыс. работников», — сказал руководитель организации Александр Моор.

В аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина «Известиям» сообщили, что обращение ВЦНСП рассмотрят в установленном порядке, добавив, что на сегодняшний день численность строителей в ЛДНР растет на фоне большого объема необходимых работ.

«<…> человек может приехать в добровольный отряд на неделю, на месяц или на несколько дней — каждый будет вносить свой вклад, сколько может. Это не доставит проблем специалисту, даже если он официально трудоустроен», — пояснил общественник.

Член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский добавил, что использование дополнительных ресурсов положительно скажется на сроках восстановительных работ. Между тем следует учесть важность правильной организации управления такими кадрами, в том числе необходимо позаботиться об их безопасности, подчеркнул депутат.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Принцип и работы: в ЛНР и ДНР хотят отправить строителей-добровольцев

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