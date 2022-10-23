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Мечты сбылись: «Донбасс» в Москве, Дуато в Петербурге, Водолазкин на прилавках

О чем говорили на этой неделе поклонники прекрасного
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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В Зале церковных соборов выступил ансамбль песни и танца «Донбасс», отмечающий свое 85-летие. В Еврейском музее открылась выставка «Мир как беспредметность», посвященная арт-революции 1910–1920-х годов. На прилавках книжных магазинов появился новый роман Евгения Водолазкина «Чагин». Начо Дуато представил в Михайловском театре «Идальго из Ламанчи», новую версию «Дон Кихота». Звезда популярных ТВ-сериалов Анна Большова, насмерть сбившая женщину, не виновата в произошедшем ДТП, считают в «Ленкоме». На сцене МХТ имени Чехова поздравили с юбилеем народную артистку России Ирину Мирошниченко. «Известия» выбрали самое интересное за неделю в мире искусства.

Танцуй, Донбасс

В Зале церковных соборов выступил ансамбль песни и танца «Донбасс», отмечающий свое 85-летие. Были представлены композиции из золотого фонда коллектива, в том числе казачьи, цыганские, греческие. Столичная публика стоя приветствовала артистов из Донецкой Народной Республики. Концертом в Москве ансамбль продолжает большой тур по России. В сентябре коллектив выступал в губерниях средней полосы. На липецкой земле участники коллектива приняли участие в референдуме о присоединении республики к России.

Мечты сбылись
танец ансамбль донбасс
Фото: пресс-служба заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс»
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— Мы любим свою родину и просто не имеем морального права не принять участие в референдуме, даже находясь на гастролях вдали от Донецка, — подчеркнула гендиректор —художественный руководитель ансамбля Ольга Горячева. — Это переломный момент нашей истории, и мы надеемся, что он принесет нам долгожданный мир.

Ансамбль «Донбасс» был создан в 1937 году в городе Сталино (нынешнем Донецке). Шахтерский ансамбль (первое название коллектива) в годы Великой Отечественной войны выступал на Южном фронте в формате концертной бригады.

«Донбасс»— единственный творческий коллектив, удостоенный знака «Шахтерская слава» I степени.

Не виновата она

Звезда популярных ТВ-сериалов Анна Большова, насмерть сбившая на своей Audi женщину, не виновата в произошедшем ДТП, считают в «Ленкоме», где служит актриса.

— Прокуратура уже отметила, что ее вины в том происшествии нет. В полной темноте человек кинулся под машину. Большова вызвала сама «скорую», полицию, с места не скрылась. Другой информации у нас нет. Актриса дала следствию подписку о неразглашении, — добавила помощник директора «Ленкома» по литературно-драматургической части Ирина Горюнова.

Мечты сбылись
Заслуженная артистка России Анна Большова в роли Аниты на пресс-показе премьерного спектакля "Последний поезд" в постановке Антона Яковлева на сцене театра "Ленком Марка Захарова"

Заслуженная артистка России Анна Большова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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В пресс-службе «Ленкома» отметили, что в настоящее время Большовой по обстоятельствам случившегося не предъявлены никакие обвинения. Она работает по утвержденному театральному графику и занята в спектаклях репертуара.

Юристы предположили, что наказание, которое может ждать актрису, если ее вина в ДТП будет доказана, может составить до пяти лет лишения свободы. Пока же заслуженная артистка России продолжает репетировать и играть спектакли. Ближайшая постановка с ее участием — «Поминальная молитва» — запланирована на 22 октября.

Эти глаза напротив

В Еврейском музее открылась выставка «Мир как беспредметность», посвященная арт-революции 1910–1920-х годов. Главным событием экспозиции стала отреставрированная картина Анны Лепорской, на которой этим летом вандал нарисовал глаза.

— Скандальная картина здесь далеко не главная — и с точки зрения концепции (поскольку это уже не совсем беспредметность), и по художественной значимости, — считает обозреватель «Известий» кандидат искусствоведения Сергей Уваров. — Идея поставить пострадавший экспонат на афишу выставки — явная попытка сыграть на хайпе вокруг происшествия.

Мечты сбылись
Посетительница фотографирует картину Анны Лепорской "Три фигуры" (1932-1934 гг.) на выставке "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства: Казимир Малевич, Павел Филонов, Марк Шагал, Анна Лепорская и другие" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

Посетительница фотографирует картину Анны Лепорской «Три фигуры»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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По словам эксперта, привлеченные тем самым неофиты обнаружат, что идея обезличить персонажей была отнюдь не ноу-хау Лепорской, а целой тенденцией в авангардном искусстве. В том же зале представлены аналогичные образы других художников. Прежде всего «Женская фигура» и «Голова крестьянина» кисти самого Малевича, два полотна рубежа 1920–1930-х из собрания Русского музея.

Свойства памяти

На прилавках книжных магазинов появился новый роман Евгения Водолазкина «Чагин». Герой — выдающийся мнемонист, который становится заложником своего дара. Главный смысловой посыл книги — о человеке нужно судить по его мечтам, ведь биографию во многом определяют случайности.

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Фото: АСТ

— Это, может быть, ключевой вопрос романа, по крайней мере один из самых важных, — отметил писатель в беседе с «Известиями». — Вымысел — это тоже опыт. Можно предаваться вымыслу, читая книги. Когда человек читает, он становится на время одним из участников событий, и это тоже форма проживания действительности.

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Писатель объяснил, откуда берется запрос на вымысел — он возникает из чувства разочарованности, из того, что жизнь прожита не так, как хотелось. Чеховская трагедия — огромная, невозможная — лежит в пропасти между мечтами и тем, как сложилась жизнь. Если угодно, это род анестезии. «Чагин» — это роман среди прочего о природе мечты, резюмировал Евгений Водолазкин.

Идальго из Питера

Начо Дуато, один из главных хореографов современности, представил в Михайловском театре «Идальго из Ламанчи», новую версию «Дон Кихота». Действие спектакля перенесено в Ламанчу, Дон Кихот помолодел, а его верный оруженосец Санчо Пансо затанцевал.

«Идальго из Ламанчи» — пятый «русский» балет мастера. Ранее он поставил в Санкт-Петербурге «Спящую красавицу», «Щелкунчика», «Баядерку», «Лебединое озеро». Объявление о постановке этого спектакля Владимир Кехман сделал в конце февраля нынешнего года, когда зарубежные культурные деятели массово покидали Россию. Начо Дуато не только не оставил пост худрука балета Михайловского театра, но и поставил очередной спектакль.

Мечты сбылись
Артист балета Марат Шемиунов (в центре) во время генерального прогона балета «Идальго из Ламанчи» в постановке хореографа Начо Дуато на сцене Михайловского театра

Артист балета Марат Шемиунов (в центре) во время генерального прогона балета «Идальго из Ламанчи» в постановке хореографа Начо Дуато на сцене Михайловского театра

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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— Во всех классических балетах рассказываются очень простые истории, и здесь важно не экспериментировать с формой, а иллюстрировать сюжет с помощью хореографии, — объяснил он «Известиям» принцип своего подхода к классике.

Балетную труппу Михайловского театра Начо Дуато возглавил в январе 2011 года. За время своего руководства он представил на суд российской публики 14 балетов — как переносы своих прежних балетов, так и оригинальные постановки.

Дорогая Ирина

На сцене МХТ имени Чехова друзья и коллеги поздравили с юбилеем народную артистку России Ирину Мирошниченко. В пресс-службе театра «Известиям» рассказали, что день рождения актрисы, который она отметила 24 июля, приходится на театральное межсезонье, поэтому торжества были перенесены на осень.

Мечты сбылись
Ирина Мирошниченко
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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— На мхатовской сцене Ирина Мирошниченко играет почти 60 лет, — напомнили в пресс-службе. — В честь ее в музее МХТ открылась выставка «Ирина Мирошниченко. Путь актрисы», куда вошли фотографии, цитаты из рецензий, фрагменты интервью, костюмы и реквизит из спектаклей. Экспозиция рассказывает о творчестве актрисы — от самого первого эпизода в спектакле «Тяжкое обвинение» до бенефиса «Моя дорогая Матильда», который идет в МХТ имени Чехова сейчас.

Ведущую актрису МХТ и исполнительницу знаковых ролей в выдающихся фильмах поздравили Константин Хабенский, Евгений Миронов, Игорь Верник, Игорь Золотовицкий, студенты Школы-студии МХАТ. В вечере приняли участие Лев Лещенко, Сергей Жилин, балет Большого театра, Московский ансамбль современной музыки. Режиссером праздничной постановки стал Михаил Рахлин.

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