Глаз на глаз: пострадавшая от вандалов картина Лепорской вернулась к публике

Полотна Казимира Малевича за десятки миллионов долларов, интерактивные аудиогиды с возможностью почувствовать себя художником авангарда и отреставрированная картина Анны Лепорской, на которой этим летом вандал нарисовал глазки — вот главные приманки для широкой публики на новой выставке «Мир как беспредметность» в Еврейском музее. На самом же деле ценность проекта — в попытке взглянуть на арт-революцию 1910-х – 1920-х годов глазами одного из ее участников. «Известия» погрузились в историю абстракции.

Убрали глаза

Русский авангард был и остается самым востребованным направлением русского искусства в мире. Однако внутри страны отношение к нему по-прежнему двоякое. С одной стороны, никому уже не надо доказывать, что Малевич, Кандинский, Филонов — великие. С другой же, говорить о непосредственной народной любви к ним тоже не приходится. В лучшем случае можно рассчитывать на уважительно-заинтересованное отношение, в худшем — на скептическую иронию. И недаром такой резонанс вызвала выходка охранника из Ельцин-центра, пририсовавшего глазки к безликим фигурам-силуэтам на полотне ученицы Малевича Анны Лепорской. Осуждая вандализм как таковой, многие, тем не менее, усмотрели в этом акте бессознательное стремление «очеловечить» произведение.

Глаз на глаз Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

К счастью, ликвидировать последствия инцидента удалось довольно быстро, и вот уже вновь ослепшие фигуры Лепорской встретились со зрителем. Впрочем, скандальная картина здесь далеко не главная — и с точки зрения концепции (поскольку это уже не совсем беспредметность), и по художественной значимости. Идея поставить пострадавший экспонат на афишу выставки — явная попытка сыграть на хайпе вокруг происшествия. Но привлеченные тем самым неофиты обнаружат, что идея обезличить персонажей была отнюдь не ноу-хау Лепорской, а чуть ли не общим местом. В том же зале представлены аналогичные образы других художников. Прежде всего — «Женская фигура» и «Голова крестьянина» кисти самого Малевича, два полотна рубежа 1920-х – 1930-х из собрания Русского музея. Но, например, куда менее известная «Встреча зари» Константина Рождественского заслуживает отнюдь не меньшего внимания.

Глаз на глаз Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Как и у Лепорской, здесь изображены три женщины без лиц, видимо — крестьянки. Однако их позы не статичны, а полны внутреннего движения: такое ощущение, что героини участвуют в каком-то ритуале. И главное, здесь невероятно интересный фон, в котором угадывается берег реки и небо, окрашенное в мерцающий множеством оттенков желтый.

Две стороны, два взгляда

Это полотно вдвойне интересно. В прямом смысле: оно двустороннее. На обороте — работа другого ученика Малевича, Льва Юдина. Кубистическая «Композиция» датирована серединой 1920-х, следовательно, она появилась раньше. Ну а несколько лет спустя за неимением свободного холста Рождественский решил написать свое произведение на обороте картины товарища.

Фигура Юдина, кстати, имеет особое значение для выставки в целом. Цитаты из его дневников, изданных пять лет назад, сопровождают каждого из героев экспозиции и характеризуют ситуацию в тесном сообществе авангардистов изнутри. Хотя кураторы Андрей Сарабьянов и Наталья Мюррей выбрали в основном хвалебные реплики художника в адрес соучеников и коллег, ощущение столкновения стилевых установок, идей, творческих устремлений не отпускает.

Глаз на глаз Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

При несомненных сходствах и взаимовлияниях они были все-таки совершенно разными. Эль Лисицкий с его устремленной в будущее архитектурной геометрией (единственная, но показательная работа дефицитного автора — литография «Проун 6B») и тот же Рождественский, не отказавшийся от сложного цвета и обилия деталей; мистический Илья Чашник и аскетичный Николай Суетин, представленный не только графикой, но и фарфоровыми сервизами. И это только ученики Малевича. А ведь есть еще и соратники-авангардисты, которые шли по своему пути и в каком-то смысле оппонировали создателю «Черного квадрата». В первую очередь назовем Павла Филонова и Михаила Матюшина. Как и Малевич, они возглавляли отделы в ГИНХУКе — петроградском Музее художественной культуры, который в 1920-х – 1930-х годах был главной государственной базой авангардистов, чем-то вроде экспериментальной лаборатории и одновременно кузницы кадров.

Две небольших работы Матюшина на картоне и бумаге наглядно показывают, как пейзаж может перерастать в абстракцию и наоборот: « Берег моря» — вполне традиционная гуашь, в которой, однако, внутренний ритм и взаимодействие цветовых форм интереснее, чем внешний сюжет (холмистый берег). «Лахта» же — акварельная абстракция, в которой реальном районе у Финского залива напоминает лишь ниспадающие, как волны, линии.

Глаз на глаз Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Но куда сильнее цепляют публику две скульптуры из дерева того же Матюшина. Первая изображает Лешего: голова тщательно вырезана и исключительно выразительна, а вместо тела — раздваивающийся древесный сук. Вторая работа называется «Свободное движение» и представляет собой два необработанных корня, определенным образом соединенных друг с другом. Фактически, своими корневыми скульптурами (некоторые из них есть даже в постоянной экспозиции Третьяковки) Матюшин создает русский реди-мейд, в противоположность «Фонтану» Марселя Дюшана — органического, природного происхождения.

Подобно двум парам работ Матюшина (абстракция/фигуративность) «дуэт» образуют и картины Филонова на выставке — обе из Русского музея. Хорошо известное полотно «Головы» соседствует с безымянной композицией, где в мозаичном сонме разноцветных элементов вовсе невозможно усмотреть предметы реального мира.

Революции художественные и не только

Вообще, эта экспозиция выглядит попыткой понять и объяснить зарождение абстракции, а также убедить скептиков, что дело вовсе не в больном сознании или провокациях отдельных деятелей, а в естественной логике художественного процесса. Начинается путешествие и вовсе с весьма традиционных, на первый взгляд, вещей. Милый «Интерьер с цветами» (1917) Марка Шагала вроде бы не предвещает ничего революционного, но взгляд приковывают даже не цветы в вазе, а геометричные блики солнца на стене — и в них мы видим перекличку с супрематизмом, который тогда как раз бурно развивался в Петрограде. Одно из полотен Малевича тех лет представлено выставке — это «Супрематизм» (1915–1916 годы) из Краснодарского художественного музея. А в 1919-м художник приехал в Витебск, где творил Шагал, и взорвал местную творческую среду своими идеями, основав собственную художественную школу.

Глаз на глаз Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В первой половине 1920-х авангардисты задавали тон всему арт-процессу страны, но уже во второй половине десятилетия в государстве начался поворот к иному. Радикальная абстракция перестала казаться властям актуальной. В 1930-е даже Малевич возвращается к фигуративным образам , а Лев Юдин и вовсе пишет «Пляж в Озерках» (1937 год) — сцену народного отдыха, в которой мало что выдает бывшего супрематиста. Он уйдет из жизни через четыре года после создания этой работы. Тогда же не станет и Филонова. Малевич и Матюшин покинут этот мир еще раньше — в середине 1930-х. Но все они переживут само явление, получившее название «русский авангард».

Глаз на глаз Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков