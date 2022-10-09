Они вернулись: дончане в России, Рерих в Третьяковке, Ефремов в МХТ

После победы в Донецке появится мемориал в память о музыкантах-героях, сообщил худрук-гендиректор Донецкой госфилармонии Александр Парецкий. В Ялте завершился VI международный фестиваль «Евразийский мост»: победителями названы фильмы «Мария. Ангел океана» и «Волнами». В 2023 году в Третьяковской галерее состоится выставка Николая Рериха, абсолютной сенсацией которой может стать демонстрация театрального задника к «Половецким пляскам». В МХТ имени Чехова прошел памятный вечер «Немного тишины…», посвященный 95-летию со дня рождения Олега Ефремова. Нобелевскую премию по литературе получила француженка Анни Эрно, автор романов о проблемах женщин. «Известия» выбрали самое интересное в мире искусства.

Без посредников

5 октября в Ялте завершился VI международный фестиваль «Евразийский мост». В конкурсе игрового кино лучшим был признан фильм «Мария. Ангел океана» режиссера из Шри-Ланки Аруна Джаявардана. За режиссерскую работу наградили Натеша Хегда, снявшего социальную драму «Педро» (Индия). В документальном конкурсе победила картина «Волнами» режиссера Сергея Кальварского (Россия). Спецпризами жюри отметило «Иванову лествицу» Николая Бема — о том, как сохраняется традиция, и метафизическую драму «Велга» с потрясающими пейзажами Северного моря и Ольгой Бодровой в главной роли.

Они вернулись Кадр фильма «Мария. Ангел океана» Фото: moscowfilmfestival.ru

Председателя жюри конкурса игровых картин, режиссера из Кыргызстана Эрнеста Абдыжапарова порадовало то, что фильмы программы оказались далеки от каких-бы то ни было политических конъюнктур, а их главным идейным стержнем стало человеколюбие.

— В каждом фильме ты получаешь эстетическое удовольствие от элементарных житейских проблем китайского бизнесмена, македонского радиоведущего, дагестанского мальчика или же шри-ланкийских рыбаков, они вдруг становятся тебе самыми близкими друзьями. И ты понимаешь, что людям совсем не нужны посредники, — отметил он.

Половецкий раритет

В 2023 году в Третьяковской галерее состоится выставка Николая Рериха, абсолютной сенсацией которой может стать демонстрация театрального задника к «Половецким пляскам», выполненного художником в 1908 году к спектаклю «Русских сезонов» Сергея Дягилева. Об этом «Известиям» сообщила гендиректор Третьяковской галереи Земфира Трегулова.

— Мы совсем недавно приобрели это произведение в Лондоне, — поделилась она. — Причем сначала коллекционеры запрашивали очень большую сумму в €1 млн, но нам удалось снизить ее в несколько раз. Полотно происходит из известной коллекции, в которой находились также костюмы первых дягилевских сезонов. Размер его — 10 на 23 м.

Они вернулись Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Зельфира Трегулова напомнила, что занавесов и задников «Русских сезонов» в мире сохранилось всего пять: работы Пабло Пикассо к спектаклям «Парад» и «Голубой поезд», к «Шехеразаде» Римского-Корсакова авторства Валентина Серова, к «Жар-птице» Наталии Гончаровой для постановки в Ковент-Гардене и, собственно, декорация Рериха. Уникальность того, что Третьяковской галерее удалось приобрести благодаря нашим партнерам и спонсорам, просто не поддается описанию, подчеркнула она.

Донецк монолитный

После победы в Донецке появится мемориал в память о музыкантах-героях. В этом уверен генеральный директор – художественный руководитель Донецкой государственной академической филармонии Александр Парецкий, который рассказал «Известиям» о том, как восприняли музыканты воссоединение Донбасса с Россией.

— Наш коллектив монолитный. У нас не было раскола, не было такого, что часть работников куда-то эвакуировалась и создавала подобие Донецкой филармонии , — заметил он. — Большая часть коллектива за три года успела получить гражданство России. Каждый из нас от воссоединения ждет укрепления России, благополучия, единства и, конечно, мира.

Они вернулись Художественный руководитель Донецкой государственной академической филармонии Александр Парецкий Фото: из личного архива Александра Парецкого

Гендиректор также рассказал о гастрольных планах коллективов филармонии, отметив, что география поездок весьма обширная: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Красноярск, Краснодар, Курск, Астрахань, Тула. Впереди гастроли в Белгородской области. Молодежный оркестр народных инструментов и Мариупольский эстрадно-симфонический оркестр в октябре и ноябре отправятся в многодневные поездки по городам России при поддержке Минкультуры России и Росконцерта, заключил Александр Парецкий.

Идеальный артист

В МХТ имени Чехова 3 октября прошел памятный вечер «Немного тишины…», посвященный 95-летию со дня рождения Олега Ефремова. Художественным театром народный артист СССР руководил на протяжении 30 лет — с 1970-го до 2000-го. Нынешнему худруку МХТ им. Чехова Константину Хабенскому в композиции, поставленной режиссером Николаем Скориком, была отведена роль чтеца. Он декламировал тексты из дневников, записи с репетиций и стихи, написанные Олегом Николаевичем. Также в вечере участвовали пианист Андрей Коробейников и танцовщик Сергей Полунин.

Они вернулись Фото: Екатерина Цветкова

— Идеальный ефремовский артист — такой, как прописано у Станиславского, — рассказал «Известиям» актер Павел Ващилин, последний из учеников Ефремова. — Он должен быть дисциплинированным, всесторонне обогащенным в культурном плане, должен слышать время, понимать и быть живым человеком. Для Олега Николаевича было важно видеть на сцене личность, а не образчик роли.

Невзирая на звезды

Звезды балета Большого театра отстранены от выступлений в репертуарных спектаклях. Речь идет о Владиславе Лантратове, Вячеславе Лопатине, Анастасии Сташкевич, Екатерине Крысаной, Михаиле Лобухине, Евгении Образцовой, Марии Александровой, Екатерине Шипулиной, Руслане Скворцове и Александре Волчкове. Причина — самостоятельные гастроли в Узбекистане без ведома руководства ГАБТ. Артисты сочли, что выезд в Ташкент в собственный выходной не станет проблемой. Однако меры дисциплинарного воздействия не заставили себя ждать. Гастролеров на месяц отстранили от спектаклей.

Они вернулись Анастасия Сташкевич (Большой театр России) Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Большой театр не стал комментировать события, которые в пресс-службе назвали «внутренними». Одни из артистов балета на условиях анонимности сообщил «Известиям», что в любом театре есть правила трудового распорядка, которые являются неотъемлемой частью трудового договора, срочного или бессрочного. В этом документе, который носит название локального нормативного акта, существует статья, в которой описывается, как и в каком случае сотрудник имеет право пользоваться именем театра. В данном случае, по словам источника, артисты эти требования не соблюли.

Жесткая и ранящая

Нобелевскую премию по литературе получила француженка Анни Эрно. Награду в 10 млн крон писательница получила «за мужество и клиническую точность, с которыми она раскрывает корни отчужденности и коллективные ограничения личной памяти». Эрно — автор романов «Женщина», «Годы», «Обыкновенная страсть», «Событие».

По словам литературного критика, обозревателя «Известий» Дарьи Ефремовой, можно было бы объяснить успех Анни Эрно разогретостью феминистической повестки, но дело не только в этом.

Они вернулись Фото: REUTERS/TT News Agency

— Анни Эрно пишет экзистенциальную, жесткую, ранящую и совершенно несентиментальную прозу о себе и таких, как она, — считает эксперт, — Ее сквозная героиня — красивая европейская женщина традиционной ориентации и взглядов — кажется заложницей социального выбора, однако на поверку выбора у нее никогда не было и нет.

Вплоть до финального голосования Эрно оставалась в тени более медийных соперников — Мишеля Уэльбека и Салмана Рушди. Также в списках фигурировали король ужасов Стивен Кинг и постмодернист-виртуоз Владимир Сорокин.